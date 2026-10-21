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Vojni avion srušio se u utorak kasno uveče u departmanu Mert i Mozel, na severoistoku Francuske, a ostaci letelice locirani su pomoću drona, saopštio je gradonačelnik Pont-a-Musona Anri Lemoan, dok iz Ministarstva odbrane Francuske navode da je poginuo najmanje jedan član posade.

Borbeni avion Miraž-2000D srušio se sinoć blizu Nansija tokom trenažnog leta, pri čemu je poginuo najmanje jedan član posade koju su činili pilot i kopilot, prenosi BFM, pozivajući se na podatke iz Ministarstva odbrane.

Potraga za drugim članom posade se nastavlja, a pokrenuta je sudska istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Ranije jutros, gradonačelnik Lemoan je naveo da se nesreća dogodila sinoć oko 23.35 časova, u području između naselja Roževil, Domevr-an-E i Tremblekur, između Nansija i Meca.

Lemoan je na Fejsbuku naveo da su na terenu angažovane značajne snage žandarmerije i vatrogasaca, koje su radile na preciznom lociranju mesta pada aviona.

U Roževilu je uspostavljen krizni komandni centar, dok su građani upozoreni da bi kretanje u tom području moglo da bude otežano.