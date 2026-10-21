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Ruski predsednik Vladimir Putin započeo je sastanak sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa.

To je objavio izveštač ruske agencije Tas.

Sastanak se održava u Konstantinovskom dvorcu u Sankt Peterburgu, Putinovom rodnom gradu.

Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika, ranije je izjavio da je glavna tema razgovora sukob u Ukrajini.

Vitkof je jutros sleteo je u Sankt Peterburg gde će Putinu, prema informacijama američkih medija, ponuditi direktne pregovore sa Trampom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u nastojanju da se obezbedi prekid vatre.

Vitkofa na aerodromu Pulkovo dočekao Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev Foto: ТАСС / Zuma Press / Profimedia

Politiko navodi da bi to bio prvi takav samit lidera tri zemlje od početka invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Tas je objavio da je Vitkofa na aerodromu Pulkovo dočekao Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev.