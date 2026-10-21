POČELO JE! PUTIN SE SASTAO SA VITKOFOM, UKRAJINA NA STOLU! Razgovori sa Trampovim izaslanikom u Konstantinovskom dvorcu u rodnom gradu ruskog predsednika
Ruski predsednik Vladimir Putin započeo je sastanak sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa.
To je objavio izveštač ruske agencije Tas.
Sastanak se održava u Konstantinovskom dvorcu u Sankt Peterburgu, Putinovom rodnom gradu.
Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika, ranije je izjavio da je glavna tema razgovora sukob u Ukrajini.
Vitkof je jutros sleteo je u Sankt Peterburg gde će Putinu, prema informacijama američkih medija, ponuditi direktne pregovore sa Trampom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u nastojanju da se obezbedi prekid vatre.
Politiko navodi da bi to bio prvi takav samit lidera tri zemlje od početka invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine.
Tas je objavio da je Vitkofa na aerodromu Pulkovo dočekao Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev.
(Kurir.rs/TASS/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)