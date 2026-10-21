POZNATI INFLUENSER SAM SEBE ZAPALIO U PRENOSU UŽIVO! Kruže uznemirujući snimci, tvorac kultne video-igre presudio sebi pred očima gledalaca, javnost u šoku
- Manuel Oto, tvorac igre Stick Run, preminuo je nakon što je tokom prenosa uživo na Tviču sebi oduzeo život tako što se zapalio.
- Njegova smrt izazvala je šok u gejming zajednici, a Tvič je uklonio sporni prenos i prateći sadržaj.
- Događaj je ponovo otvorio pitanje mentalnog zdravlja kreatora sadržaja i bezbednosti na platformama za uživo emitovanje.
Poznati tridesetogodišnji influenser i kreator video-igara Manuel Oto tragično je preminuo nakon što je tokom emitovanja uživo na platformi Tvič, pred očima zapanjenih gledalaca, oduzeo sebi život tako što se zapalio.
Oto je u gejming svetu bio najpoznatiji kao tvorac popularne onlajn igre za više igrača Stick Run, koju je osmislio sa svega 14 godina, a koja je tokom godina postojanja okupila više od 43 miliona igrača.
Vest o tragediji, koja se odigrala u utorak uveče u Nemačkoj, potvrdio je portparol projekta Stick Run:
"Upoznati smo sa prenosom na Tviču u kom je naš osnivač i vlasnik, Manuel Oto, po svemu sudeći, sebi oduzeo život. Duboko smo pogođeni ovom tragedijom i molimo javnost da u ovim izuzetno teškim trenucima poštuje privatnost porodice i bližnjih.
Takođe, apelujemo na zajednicu da se suzdrži od širenja neproverenih informacija i nagađanja. Obavešteni smo da je Tvič u međuvremenu uklonio sporni prenos, kao i sav prateći video-sadržaj".
Društvenim mrežama kružili uznemirujući snimci
Iako su se na društvenim mrežama ubrzo pojavili uznemirujući snimci ekrana zabeleženi neposredno pre i tokom samog incidenta, zvanični organi nisu odmah potvrdili tačnu lokaciju stradanja.
Ipak, bavarski regionalni list PNP preneo je da je u utorak uveče, u požaru koji je zahvatio potkrovlje jedne kuće na jugu Bavarske, stradala jedna osoba, čiji identitet policija u tom trenutku nije javno saopštila. Predstavnici igre pozvali su sve koji poseduju pouzdane informacije da se obrate kompaniji ili nadležnim policijskim organima.
Vest o preranom odlasku mladog autora izazvala je talas neverice i žalosti u gejming zajednici. Brojni pratioci oprostili su se emotivnim porukama na društvenim mrežama: "Otišao je deo našeg detinjstva", "Život ume da bude surov" i "Slomljen sam ovom vešću, naprosto je neverovatno".
Ovaj potresan događaj ponovo je u žižu javnosti stavio pitanje mentalnog zdravlja kreatora sadržaja i bezbednosnih protokola na platformama za emitovanje uživo.
(Kurir.rs/Sun)