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Poznati tridesetogodišnji influenser i kreator video-igara Manuel Oto tragično je preminuo nakon što je tokom emitovanja uživo na platformi Tvič, pred očima zapanjenih gledalaca, oduzeo sebi život tako što se zapalio.

Oto je u gejming svetu bio najpoznatiji kao tvorac popularne onlajn igre za više igrača Stick Run, koju je osmislio sa svega 14 godina, a koja je tokom godina postojanja okupila više od 43 miliona igrača.

Vest o tragediji, koja se odigrala u utorak uveče u Nemačkoj, potvrdio je portparol projekta Stick Run:

"Upoznati smo sa prenosom na Tviču u kom je naš osnivač i vlasnik, Manuel Oto, po svemu sudeći, sebi oduzeo život. Duboko smo pogođeni ovom tragedijom i molimo javnost da u ovim izuzetno teškim trenucima poštuje privatnost porodice i bližnjih.

Takođe, apelujemo na zajednicu da se suzdrži od širenja neproverenih informacija i nagađanja. Obavešteni smo da je Tvič u međuvremenu uklonio sporni prenos, kao i sav prateći video-sadržaj".

Društvenim mrežama kružili uznemirujući snimci

Iako su se na društvenim mrežama ubrzo pojavili uznemirujući snimci ekrana zabeleženi neposredno pre i tokom samog incidenta, zvanični organi nisu odmah potvrdili tačnu lokaciju stradanja.

Ipak, bavarski regionalni list PNP preneo je da je u utorak uveče, u požaru koji je zahvatio potkrovlje jedne kuće na jugu Bavarske, stradala jedna osoba, čiji identitet policija u tom trenutku nije javno saopštila. Predstavnici igre pozvali su sve koji poseduju pouzdane informacije da se obrate kompaniji ili nadležnim policijskim organima.

Vest o preranom odlasku mladog autora izazvala je talas neverice i žalosti u gejming zajednici. Brojni pratioci oprostili su se emotivnim porukama na društvenim mrežama: "Otišao je deo našeg detinjstva", "Život ume da bude surov" i "Slomljen sam ovom vešću, naprosto je neverovatno".