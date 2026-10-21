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Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) izvršio je 21. oktobra pretres prostorija Andrija Pišnija, guvernera Narodne banke Ukrajine, rekao je izvor iz organa za sprovođenje zakona za "Kijev independent".

NABU je u saopštenju naveo da "sprovodi pretrese u Narodnoj banci Ukrajine i u domu jednog od njenih zaposlenih".

"Niko nije priveden niti optužen", saopštio je biro. "Dodatni detalji se ne otkrivaju radi zaštite poverljivosti pretkrivičnog postupka".

Za sada nije poznato u okviru kog slučaja se vodi istraga protiv Pišnija.

Andrij Pišni, guverner Narodne banke Ukrajine Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP

Sumnjiva kaucija i optužbe za pranje novca

Narodna banka Ukrajine našla se na meti kritika jer nije sprečila uplatu od 150 miliona grivni (3,4 miliona dolara) preko državne Sens banke, koja je navodno finansirana opranim novcem i položena u junu kao kaucija za bivšeg ministra energetike i pravde Hermana Haluščenka.

Centralna banka je takođe oštro kritikovana što se generalno nije pozabavila problemom navodnih kriminalnih šema povezanih sa Sens bankom.

1/5 Vidi galeriju Herman Haluščenko, ministar pravde Ukrajine suspendovan zbog istrage o korupciji u nuklearnom sektoru Foto: STEPHANIE LECOCQ/EPA

Bivša zamenica šefa kabineta predsednika Volodimira Zelenskog, Irina Mudra, izvršni direktor Sens banke Oleksij Stupak, bivši predsednik nadzornog odbora banke Mikola Gladiščenko i drugi osumnjičeni optuženi su u avgustu za pranje novca radi uplate kaucije za Haluščenka preko Sens banke.

Haluščenko je optužen u februaru u sklopu prošlogodišnje istrage o državnom monopolisti za nuklearnu energiju Energoatomu - najvećoj korupcionaškoj istrazi tokom mandata Zelenskog.

1/5 Vidi galeriju Irina Mudra, bivša zamenica šefa kabineta Zelenskog Foto: Mark Schiefelbein/AP, Not reported / WillWest News / Profimedia, Wiktor Dabkowski / Eyevine / Profimedia

Povezanost sa vrhom vlasti i procureli transkripti

Osoba koja odgovara opisu šefa kabineta Zelenskog, Kirila Budanova, navodno je zatražila od Mudre da opere gotovinu kako bi se platila kaucija za Haluščenka, prema procurelom tekstu optužnice protiv Mudre koji je 15. septembra objavio medij Bihus.info.

Pored toga, navodni transkript audio-snimaka Antikorupcijskog biroa, koji je u avgustu procureo u medij Hromadske, sadrži višestruka pominjanja "Kirila", "Kirila Oleksijoviča", neimenovanog šefa Mudre i visokog zvaničnika Kancelarije predsednika. U transkriptima se direktno pominje i Budanovljevo prezime.

Politički uticaji i kadrovisanje u Sens banci

U procurelim transkriptima snimaka NABU-a objavljenim u aprilu i maju, Vasilj Veseli, bivši pomoćnik nadzornog odbora Sens banke, i biznismen Oleksandr Cukerman pominjali su uticanje na imenovanja u odboru banke i razgovore o banci sa bivšim šefom kabineta Zelenskog, Andrijem Jermakom.

Veseli je navodno bio neformalni nadzornik banke u ime Jermaka i saradnika Zelenskog, Timura Mindiča, iako je on te tvrdnje negirao.

Ševki Adžuner, bivši predsednik nadzornog odbora Sens banke, izjavio je u septembru da je Pišnij navodno preporučio Veselog za funkciju u Sens banci. Pišnij je te navode demantovao.

1/3 Vidi galeriju Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: Screenshot YT

Medij "Ekonomična pravda" izvestio je u septembru, pozivajući se na svoje izvore, da su se Pišnij i Veseli poznavali preko pokojnog Andrija Ivančuka, bivšeg poslanika koji je bio fakultetski kolega Pišnija.

Sumnje u finansiranje proizvođača dronova

Prema procurelim transkriptima NABU-a objavljenim u aprilu, Mindič, navodni kolovođa korupcionaške šeme u Energoatomu, i Rustem Umerov, koji je sada na čelu Spoljne obaveštajne službe, pominjali su planove da sa Pišnijem i Sens bankom razgovaraju o finansiranju proizvođača dronova Fajer point.