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Ruski predsednik Vladimir Putin je na sastanku sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom predsednika SAD, kazao da će sa njim razmotriti mogući susret koji bi imao sa šefom Bele kuće u Kini narednog meseca.

- Ove (rešavanje krize u Ukrajini i Persijskom zalivu) i druge teme bi svakako mogle biti u fokusu naše današnje razmene, uključujući i mogući sastanak u Narodnoj Republici Kini (sa Trampom). I ovde postoje neka razmatranja koja bih želeo da podelim sa vama - kazao je Putin Vitkofu, a objavio Tas.

Ovoi bi bio prvi sastanak Trampa i Putina od njihovog samita na Aljasci u avgustu prošle godine.

Američki izaslanik je rekao da postoje temelji za prekid vatre i da se nada da će predsednik Rusije razmotriti nastavak razgovora tri strane koji bi uključili Ukrajinu.

Na video snimku koji je objavila ruska agencija vidi se da je Vitkof kazao Putinu da je doneo dokumenta u kojima su izloženi novi pristupi pitanju rešenja rata u Ukrajini i zamolio ga da ih razmotri.

Putin je pitao o Vitkofa o sastanku koji je imao juče s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Oslu, a američki izaslanik je preneo da su razgovori bili produktivni i da je postignut napredak.

Američki sajt Politiko je objavio da je Vitkof jutros sleteo je u Sankt Peterburg sa planom da Putinu u njegovom rodnom gradu ponudi direktne pregovore sa Trampom i Zelenskim u nastojanju da se obezbedi prekid vatre.

Na snimku Tasa čulo se da je Vitkot to pomenuo Putinu, rekavši da prvi takav trojni samit predsednika SAD, Rusije i Ukrajine od početka rata u februaru 2022, ali i dodao da ne moraju odmah da se dogovore o tome.

Putin se na sastanku nije izjasnio o trojnom samitu.

Tokom sastanka, Putin se zahvalio predsedniku SAD na pažnji posvećenoj pitanju okončanja rata u Ukrajini.

Putin je takođe rekao da je Rusija spremna da pomogne u rešavanju sukoba između Irana i Amerike.

Na sastanku je objavljeno i da je državljanin SAD, koga je Rusija optužila da je plaćenik koji je ratovao za Ukrajinu, danas pušten na slobodu.

Stiven Habard, 74-godišnji penzionisani nastavnik iz Mičigena, odveden je na aerodrom Pulkovo, a Putin je na početku sastanka obavestio Vitkofa da dosokorašnji zatvorenik čeka da se vrati u SAD.

Vitkof se zahvalio Putinu na ovom gestu dobre volje.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Habard, koji je bio pritvoren u Rusiji više od četiri godine, osuđen je nakon suđenja zatvorenog za javnost 2024. na šest godina i devet meseci zatvora.

Optužbe protiv Habarda osporili su njegova porodica i advokat iz SAD.

U trenutku puštanja na slobodu, Habard je bio jedini američki zatvorenik koga je držala Rusija, a koga je Vašington označio kao "nepravedno pritvorenog".

Današnjem sastanku Putina i Vitkofa prisustvovalis su i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i direktor Ruskog fonda za direktne investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, koji je jutros dočekao Trampovog izaslanika na aerodromu.

Ovo je bila deveta poseta Vitkofa Rusiji, a danas, za razliku od ranijih poseta, sastanku sa šefom Kremlja nije mogao da prisustvuje i Trampov zet Džared Kušner pošto ima grip.

Vitkof se u utorak u Oslu sastao sa Zelenskim i predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, dok se Kušner u razgovor uključio putem video-veze.