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Američki državljanin Stiven Habard (74), koga su ruske vlasti optužile za navodno ratovanje u Ukrajini u svojstvu plaćenika, pušten je danas na slobodu nakon više od četiri godine provedene u pritvoru.

Vest o njegovom oslobađanju lično je saopštio ruski predsednik Vladimir Putin na samom početku sastanka sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, predočivši da se penzionisani nastavnik iz Mičigena već nalazi na aerodromu Pulkovo i čeka let za Sjedinjene Američke Države.

Vitkof je zahvalio Putinu na ovom gestu, a prema navodima ruske agencije TASS, planirano je da se američki izaslanik lično sastane sa Habardom pre poletanja.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je odluka doneta iz "humanitarnih razloga", naglasivši da je zvanični Vašington već duže vreme insistirao na rešavanju ovog pitanja.

Stiven Habard Foto: YURI KOCHETKOV/EPA

Ko je američki zatvorenik koga je Rusija oslobodila?

Stiven Habard, penzionisani nastavnik iz Mičigena, osuđen je 2024. godine u Rusiji na šest godina i devet meseci zatvora zbog navodnog učešća u ratu na strani Ukrajine kao plaćenik. Suđenje je održano iza zatvorenih vrata, a njegove optužbe odlučno su odbacivali i članovi njegove porodice i njegov pravni tim u SAD.

U trenutku puštanja na slobodu, Habard je bio jedini američki državljanin u Rusiji koga je Vašington zvanično označio kao "nepravedno pritvoreno lice".

Ruska državna novinska agencija RIA izvestila je da se Habard preselio u Ukrajinu 2014. godine, pri čemu su tužioci pred sudom tvrdili da su mu po prijavi za borbu bili obezbeđeni oružje za obuku i municija.

Rusija ga je optužila da je u februaru 2022. potpisao ugovor od 1.000 dolara mesečno sa ukrajinskom jedinicom teritorijalne odbrane u gradu Izjumu. Ruske snage su ga zarobile u aprilu iste godine, ubrzo po izbijanju rata.

Nakon suđenja održanog iza zatvorenih vrata u Gradskom sudu u Moskvi, novinarima je dozvoljeno prisustvo na izricanju presude.

Izveštaji su navodili da je Habard delovao krhko i da je šepao pri ulasku u sudnicu.

Ruska državna novinska agencija RIA prenela je da se Habard preselio u Ukrajinu 2014. godine, dok su tužioci tvrdili da su mu bili obezbeđeni trenažno oružje i municija kada se navodno prijavio za borbu.

Američki državljanin Stiven Habard (74), koga su ruske vlasti optužile za navodno ratovanje u Ukrajini u svojstvu plaćenika, pušten je danas na slobodu nakon više od četiri godine provedene u pritvoru. Vest o njegovom oslobađanju lično je saopštio ruski predsednik Vladimir Putin na samom početku sastanka sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, predočivši da se penzionisani nastavnik iz Mičigena već nalazi na aerodromu „Pulkovo“ i čeka let za Sjedinjene Američke Države. Vitkof je zahvalio Putinu na ovom gestu, a prema navodima ruske agencije TASS, planirano je da se američki izaslanik lično sastane sa Habardom pre poletanja.