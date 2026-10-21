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Prvi tanker sa 40.000 tona ruskog dizel goriva namenjenog Americi isploviće sutra iz luke.

Ruska agencija Tas prenosi da je to novinarima kazao ruski vicepremijer Aleksandar Novak.

- Prvi tanker bi trebalo da krene sutra, 22. oktobra, ka SAD. Dalje pošiljke će svakako uslediti. Kako je dogovoreno između dvojice lidera, zadovoljićemo potrebe Sjedinjenih Država u okviru naših mogućnosti - kazao je Novak.

Prve isporuke dizela za američko tržište najavio je i ruski predsednik Vladimir Putin tokom sastanka sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa.

1/6 Vidi galeriju Ruski tanker Foto: STR/EFE, Ramon Espinosa/AP

Putin je na tom sastanku kazao da će sa Vitkofom razmotriti mogući susret koji bi imao sa Trampom u Kini narednog meseca.

- Ove (rešavanje krize u Ukrajini i Persijskom zalivu) i druge teme bi svakako mogle biti u fokusu naše današnje razmene, uključujući i mogući sastanak u Narodnoj Republici Kini (sa Trampom). I ovde postoje neka razmatranja koja bih želeo da podelim sa vama - kazao je Putin Vitkofu, a objavio Tas.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Ovo bi bio prvi sastanak Trampa i Putina od njihovog samita na Aljasci u avgustu prošle godine.