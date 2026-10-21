PUTINU STIŽU DOLARI! ZA AMERIKU KREĆE PRVI TANKER SA 40.000 TONA DIZELA! Nakon dogovora sa Trampom Rusija će zadovoljiti potrebe SAD: Dalje pošiljke će uslediti
Prvi tanker sa 40.000 tona ruskog dizel goriva namenjenog Americi isploviće sutra iz luke.
Ruska agencija Tas prenosi da je to novinarima kazao ruski vicepremijer Aleksandar Novak.
- Prvi tanker bi trebalo da krene sutra, 22. oktobra, ka SAD. Dalje pošiljke će svakako uslediti. Kako je dogovoreno između dvojice lidera, zadovoljićemo potrebe Sjedinjenih Država u okviru naših mogućnosti - kazao je Novak.
Prve isporuke dizela za američko tržište najavio je i ruski predsednik Vladimir Putin tokom sastanka sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa.
Putin je na tom sastanku kazao da će sa Vitkofom razmotriti mogući susret koji bi imao sa Trampom u Kini narednog meseca.
- Ove (rešavanje krize u Ukrajini i Persijskom zalivu) i druge teme bi svakako mogle biti u fokusu naše današnje razmene, uključujući i mogući sastanak u Narodnoj Republici Kini (sa Trampom). I ovde postoje neka razmatranja koja bih želeo da podelim sa vama - kazao je Putin Vitkofu, a objavio Tas.
Ovo bi bio prvi sastanak Trampa i Putina od njihovog samita na Aljasci u avgustu prošle godine.
(Kurir.rs/TASS/Preveo i priredio: N. V.)