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U Grčkoj se danas, 21. oktobra, održavaju masovni protesti učenika, studenata i nastavnika, koji zahtevaju značajne promene u javnom obrazovanju. Demonstracije su organizovane u Atini, Solunu, Patrasu, Larisi, Volosu i na Kritu, a među glavnim razlozima za nezadovoljstvo su rastući troškovi studiranja i stambena kriza.

U proteste su se uključili predstavnici obrazovnih sindikata, studentskih udruženja i drugih organizacija obrazovne zajednice, dok je Sindikat državnih službenika ADEDY proglasio obustavu rada za zaposlene u javnom sektoru kako bi mogli da učestvuju u demonstracijama.

1/7 Vidi galeriju Protesti u Grčkoj, demonstranti postavili šatore na trgu Sintagma u Atini Foto: GEORGE VITSARAS/ANA-MPA

Zatvoren centar Atine

Zbog okupljanja demonstranata, centar Atine je zatvoren, kao i metro stanica "Univerzitet". Autobusi i trolejbusi saobraćaju uobičajeno, ali su uvedene privremene izmene pojedinih linija u centralnom delu prestonice.

Današnje demonstracije nastavak su akcija koje su počele u utorak, kada su studenti postavili šatore na trgu Sintagma u Atini. Slični protesti održavaju se i u drugim grčkim gradovima, a učesnici upozoravaju na sve veće troškove obrazovanja i poteškoće sa kojima se mladi suočavaju prilikom pronalaženja smeštaja.

U protestima učestvuju i nastavnici, lekari u bolnicama i državni službenici, pri čemu se odluke o štrajkovima i obustavama rada razlikuju od sektora do sektora.

Prema dostupnim informacijama, policija je u Atini i Solunu privela ukupno 20 osoba.

Transparenti na francuskom jeziku

Pažnju privlače i transparenti demonstranata, na kojima se mogu videti poruke na francuskom jeziku.

Na snimku se vide studenti koji učestvuju na sveprosvetnom skupu na Sintagmi kako drže transparent sa sloganom "La beauté est dans la rue" ("Lepota je na ulici"). Ovo je jedan od simboličnih slogana francuskog maja 1968, koji se povezuje sa studentskim ustancima i društvenim borbama.

Među njima je i slogan "Studije ili preživljavanje?", kojim se ukazuje na finansijske probleme studenata i sve teže uslove za nastavak školovanja.

Mobilizacija je dobila širi karakter zahvaljujući učešću Grčke federacije nastavnika (DOE), Federacije zaposlenih u srednjem obrazovanju (OLME), studentskih koordinacionih tela, studentskih udruženja i drugih predstavnika obrazovne zajednice.

Demonstranti zahtevaju promene u sistemu javnog obrazovanja i rešavanje problema koji, kako navode, utiču ne samo na svakodnevni život u školama već i na mogućnost mladih da započnu i nastave visoko obrazovanje.