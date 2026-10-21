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Američki predsednik Donald Tramp je upravo putem platforme Trut Sošl prokomentarisao oslobađanje Stivena Habarda, penzionisanog nastavnika iz Mičigena koji je pritvoren u Rusiji 2022. godine pod optužbama da se borio kao plaćenik za Ukrajinu.

On navodi da je do njegovog puštanja iz zatvora došlo na osnovu zahteva koji je lično uputio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u telefonskom razgovoru prošle nedelje.

- Stiven Habard, koga je Rusija zarobila pre četiri godine tokom Bajdenove administracije, upravo je pušten iz zatvora na zahtev predsednika Donalda Trampa, koji je upućen direktno predsedniku Vladimiru Putinu u telefonskom razgovoru prošle nedelje - naveo je Tramp.

- Stiven je na putu kući i uskoro će biti sa svojom porodicom. Od Sjedinjenih Država, iz poštovanja prema predsedniku Trampu, nije traženo ništa zauzvrat - što je situacija bez presedana za Rusiju. Za ovo oslobađanje nije bila potrebna nikakva 'razmena'. Do ovog velikog povratka trebalo je da dođe odavno preko Bajdenove administracije, koja nije postigla ništa u pregovorima sa Kremljom. Stiven je na putu kući. 'Dobro došao kući, Stivene, sjajno je što si ponovo sa nama' - izjavio je predsednik SAD.

Trampova tvrdnja da Rusija nije tražila ništa zauzvrat za oslobađanje Habarda dolazi nakon što je obustavio planirani paket sankcija Rusiji i najavio sporazum o dizelu sa tom zemljom.

Stiven Habard Foto: YURI KOCHETKOV/EPA

Te sankcije bi podrazumevale uvođenje carina do 100% na svu robu koja se uveze u SAD od pet najvećih uvoznika ruske sirove nafte ili gasa u roku od 30 dana, kao i na bilo koju zemlju koja je svesno kupovala naftu ili gas 30 dana nakon donošenja zakona ili bila među pet vodećih zemalja koje pomažu Rusiji da izbegne sankcije.

1/14 Vidi galeriju Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, u Sankt Peterburgu Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

Dopisnik Skaj njuza iz SAD Mark Stoun izjavio je da je zadržavanje sankcija označilo "zapanjujući preokret u američkom pritisku na Rusiju zbog rata u Ukrajini", napomenuvši da je sam Putin rekao da će to imati "pozitivan uticaj na celokupnu globalnu ekonomiju".