NAJMLAĐI PLJAČKAŠ SA NEREDA U MILANU IMA 11 GODINA! Karabinjeri pronašli u školi izgrednika koji je krao iz prodavnice u centru grada (FOTO)
Najmlađa osoba identifikovana u neredima mladih koji su se tokom vikenda dogodili u Milanu ima 11 godina, saopštila je danas policija.
Karabinjeri su identifikovali dvojicu maloletnika: 11-godišnjeg dečaka, pronađenog u školi u četvrti Barona, na jugozapadu Milana, i 16-godišnjaka iz mesta Dezio, u oblasti Brijanca, prenela je Ansa.
Jedanaestogodišnjak je navodno učestvovao u pljački prodavnice "Fuzaro" u centru Milana u nedelju.
Na snimku koji je postao viralan na Instagramu vidi se kako izlazi iz prodavnice noseći nekoliko kaiševa.
Šesnaestogodišnjak je u subotu snimljen kako nosi kapu pripadnika karabinjera.
On se suočava sa optužbama za uništavanje imovine, pljačku, krađu i nepoštovanje oružanih snaga.
Tokom nereda, pljački i sukoba sa policijom privedeno je oko 270 osoba, od kojih je 80 odsto bilo maloletno.
Povređeno je 14 policajaca.
U Milanu je prethodnih dana došlo do sukoba demonstranata i policije, a italijanski mediji situaciju su opisivali kao "gerilske sukobe".
U centru grada bilo je novih incidenata, uključujući bacanje petardi i fizičke sukobe.
Italija je juče usvojila je dekret o hitnim merama za očuvanje javne bezbednosti i suzbijanje maloletničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu, a među predviđenim merama su preventivno zadržavanje maloletnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.
(Kurir.rs/Tanjug)