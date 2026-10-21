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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je sastanak predsednika Rusije, SAD i Kine - Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga moguć, ali da još nema jasno definisane agende.

"Takav sastanak je moguć. Tri strane razumeju da bi bilo dobro da se sastanu i hipotetički su spremne. Još uvek nema jasno definisane agende, ona mora da bude finalizovana", rekao je Peskov za rusku agenciju Vesti.

On je naveo da Vašington želi da razgovara o nuklearnom razoružanju, dok Peking nerado ulazi u takve razgovore, i pozvao je da se mogući susret ne posmatra kroz ideju o "novoj Jalti".

Govoreći o oslobađanju američkog državljanina Stivena Habarda, koji je u Rusiji osuđen zbog plaćeničke aktivnosti, Peskov je rekao da je Putin tu odluku doneo iz humanitarnih razloga, nakon što je američka strana to pitanje pokretala već neko vreme.

Peskov je dodao da se kontakti o razmenama i drugim pitanjima kontinuirano nastavljaju preko obaveštajnih službi.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Putin se danas sastao sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom u Konstantinovskom dvorcu u Sankt Peterburgu, a Vitkof mu je zahvalio na oslobađanju Habarda, što je potom učinio i sam Tramp.

Peskov je takođe rekao da je Tramp iskren i dosledan u nastojanjima da se postigne mirno rešenje sukoba u Ukrajini i da njegovi pregovarači slede tu politiku.

"Vidimo da je predsednik Tramp prilično iskren i dosledan u svojoj želji da promoviše mirno rešenje i da sve postavi na put ka mirnom rešavanju. I, naravno, njegovi pregovarači prate ovu opštu liniju", rekao je portparol Kremlja.

1/14 Vidi galeriju Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, u Sankt Peterburgu Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Peskov je ocenio da se stanje na terenu za Kijev pogoršalo i da se pogoršava svakog dana.

Upozorio je da će situacija biti još teža na duži rok ukoliko ukrajinske vlasti ne donesu neophodne odluke za postizanje mirnog rešenja.

"Mnogo toga zavisi od njih. Vidite da je Putin otvoren za pronalaženje načina za mirno rešavanje situacije", poručio je Peskov.