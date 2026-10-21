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Oko 1.800 gradova u Brazilu nalazi se u stanju pripravnosti ili u zoni rizika zbog prisustva komarca vrste Aedes aegypti, prenosioca denge, zike i čikungunje, a prognoze o toplijem letu sa obilnijim padavinama zbog fenomena El Ninjo dodatno pojačavaju zabrinutost zbog širenja ovih insekata, prenosi TV Globo.

Prema podacima brazilskog Ministarstva zdravlja, u približno 50 odsto pregledanih domaćinstava pronađene su larve komaraca, a stručnjaci upozoravaju da se najveći broj žarišta nalazi u posudama i drugim predmetima u kojima se zadržava voda.

U saveznoj državi Pernambuko broj slučajeva denge veći je za gotovo 30 odsto u odnosu na 2025. godinu, dok je od početka godine zabeleženo šest smrtnih slučajeva.

Šefica Laboratorije za molekularnu biologiju insekata pri Institutu Osvalda Kruza Rafaela Vijeira Bruno izjavila je da je neophodno redovno proveravati i čistiti mesta na kojima se voda može zadržavati.

Ona je navela da se larve komarca Aedes aegypti mogu prepoznati i po reakciji na svetlost, od koje se udaljavaju, dok su za odrasle jedinke karakteristične prugaste noge.

Stručnjaci preporučuju čišćenje posuda najmanje jednom nedeljno, uz upozorenje da samo izlivanje vode nije dovoljno, već je potrebno temeljno oprati posudu kako bi se uklonila jajašca komaraca.

Iako je broj sumnjivih i potvrđenih slučajeva denge u Brazilu opao za oko 70 odsto u poređenju sa istim periodom 2025. godine, zdravstvene vlasti strahuju da bi visoke temperature i obilnije padavine tokom predstojećeg leta mogle da podstaknu razmnožavanje komaraca.

"Kombinacija visokih temperatura i kiše izuzetno pogoduje razvoju komaraca. Sprečavanje njihovog razmnožavanja zajednička je odgovornost svih nas", poručila je Bruno.