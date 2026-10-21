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Francuski predsednik Emanuel Makron osudio je u sredu komentare "stranih lidera" koji se nalaze u predizbornoj kampanji, a koji su se odnosili na proteste održane 17. oktobra u Francuskoj, tokom kojih je došlo do nasilja. Makron je izjavu dao tokom turneje po zemljama Persijskog zaliva.

"Došlo je do strane manipulacije informacijama nakon protesta, što je dovelo do neprihvatljivih i glupih komentara stranih lidera", izjavio je Makron novinarima.

Na pitanje jednog novinara, Makron je potvrdio da je Donald Tramp "između ostalih" jedan od lidera na koje misli, iako američkog predsednika nije direktno imenovao.

"Kada vidim lidere koji su u predizbornoj kampanji u regionu ili sa druge strane Atlantika, koji ponekad lakoverno prenose sadržaje generisane veštačkom inteligencijom (...) oni vode kampanju preko naših leđa", poručio je Makron.

1/2 Vidi galeriju Francuska Pariz Dan pada Bastilje vojna parada Emanuel Makron Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Tramp za nasilje u Francuskoj okrivio imigraciju

Dan nakon protesta održanih 17. oktobra zbog visokih troškova života, cena goriva i pogoršanja uslova obrazovanja, tokom kojih je u više francuskih gradova bilo razbijanja i pljački, Donald Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social za nasilje okrivio imigraciju.

Uoči izbora za Kongres SAD, zakazanih za 3. novembar, američki predsednik je u ponedeljak pozvao birače da ne glasaju za demokrate, upozoravajući da bi u suprotnom mogli da dožive iste događaje kakvi su viđeni tokom protesta u Francuskoj 17. oktobra.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

"Kada vidite crkvene tornjeve u plamenu i požare koji besne u Francuskoj, setite se da je to upravo ono što radikalne 'Dumokrate' žele da prirede Americi", izjavio je Tramp tokom predizbornog skupa u Kanzasu.

Makron saziva sastanak obaveštajnih službi

Tokom obraćanja u sredu, Emanuel Makron je ipak odbacio mogućnost stranog mešanja u događaje u Francuskoj.

Francuski predsednik je takođe najavio da će u četvrtak ujutru održati sastanak sa predstavnicima svih obaveštajnih službi, premijerom Sebastijenom Lekornijem i nadležnim ministrima, kako bi dobio "detaljan izveštaj o svemu što se tačno dogodilo" tokom protesta prethodnog vikenda.

Koordinacija Žutih prsluka pozvala je na nova okupljanja širom Francuske u subotu.

Makron je upozorio da će vlasti sprečiti nove nerede.