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Centar tajfuna, prema prognozama Japanske meteorološke agencije (JMA), mogao bi da se približi na oko 160 kilometara od obale.

Tajfun Čampi približava se južnim delovima Japana iz Tihog okeana, a tamošnje vlasti pozvale su stanovništvo na oprez uoči njegovog dolaska narednih dana.

Japanska meteorološka agencija (JMA) u sredu je prognozirala da će tajfun između petka i subote stići do ostrva Sakišima, nakon čega će nastaviti da se kreće prema zapadnom Japanu, dok bi od vikenda mogao da počne da utiče na pojedine delove ostrva Kjušu, prenosi The Japan Times.

Prema prognozama, tajfun bi mogao da donese ekstremne vremenske uslove. Klasifikovan je kao supertajfun, što predstavlja najvišu kategoriju u sistemu Japanske meteorološke agencije.

Meteorolozi upozoravaju na opasnost od obilnih padavina i uzburkanog mora, uključujući visoke plime, posebno u okolini prefekture Okinava.

Zbog tajfuna Čampi već su otkazani pojedini letovi, kao i određeni događaji u prefekturi Okinava. Centar tajfuna, prema prognozama JMA, mogao bi da se približi na oko 160 kilometara od obale.

Najsnažnija oluja u 2026. godini

The Weather Network objavio je u utorak da je Čampi najjača oluja u 2026. godini prema brzini vetra.

Zauzeo je prvo mesto sa maksimalnom brzinom vetra od čak 296 kilometara na čas. Do sada je tu titulu nosio uragan Polo, čiji su vetrovi dostizali maksimalnu stalnu brzinu od 285 kilometara na čas.

Međutim, Polo je bio snažniji prema kriterijumu najnižeg centralnog atmosferskog pritiska.