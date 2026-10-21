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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi prihvatio mirovni sporazum kojim bi se rat "zamrznuo" duž trenutne linije fronta, ocenivši to kao realan način da se zaustave borbe.

On je u emisiji na televiziji Foks kazao da bi Ukrajina u tom slučaju zatražila bezbednosne garancije od američkog predsednika Donalda Trampa i evropskih saveznika, kako bi se osigurali mir i bezbednost.

“Mi to nazivamo prekidom vatre, ili ’zaustavljanjem ubijanja’, kako je to nazvao predsednik Tramp. Zamrzavanje i zaustavljanje. i, naravno, to je minimum onoga što nam je danas potrebno od Rusije”, rekao je Zelenski.

On je na taj način javno podržao okvir za prekid vatre koji bi Rusiji ostavio kontrolu nad teritorijama koje trenutno okupira, dok bi se pregovori nastavili, ocenjuje Foks njuz.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Na pitanje voditelja da li bi prihvatio mirovni sporazum koji bi zamrznuo stanje onakvim kakvo je sada, pri čemu bi zadržao 75 odsto ili više svoje zemlje, Zelenski je odgovorio potvrdno, dodajući da je to realan način da se ovaj rat okonča.

On je naglasio da bi takav prekid bio samo prvi korak, ističući da bi svaki sporazum morao da sadrži čvrste garancije kako bi se sprečilo da Rusija ponovo pokrene rat.

"Naravno, to je minimum onoga što nam je danas potrebno od Rusije. Nakon toga, obratićemo se predsedniku SAD i Evropljanima sa zahtevom za bezbednosne garancije", istakao je ukrajinski lider.

"Zamrzavanje" kao način da se pređe sa borbenih dejstava na pregovore

Zelenski je "zamrzavanje" linije fronta predstavio kao način da se pređe sa borbenih dejstava na pregovore, a ne kao konačno teritorijalno rešenje.

On takođe smatra da bi to bilo sredstvo koje bi pomoglo u obnovi Ukrajine.

“Potrebno nam je 9,5 miliona ljudi koji su rasejani svuda. Potrebno nam je da se oni vrate u Ukrajinu, jednostavno da bi živeli ovde i gradili svoju zemlju ”, rekao je Zelenski.

1/7 Vidi galeriju Razoreni grad u Ukrajini, Kostjantinivka - Donjecka oblast Foto: Kopnena vojska Ukrajine

Njegove izjave dolaze u trenutku kada predsednik SAD Donald Tramp pojačava pritisak na Kijev da postigne sporazum sa Moskvom.

On je u više navrata promovisao ideju o zaustavljanju borbi duž postojeće linije fronta, dok Rusija nastavlja da zahteva kontrolu nad dodatnim ukrajinskim teritorijama, uključujući delove Donjecke oblasti koje njene snage trenutno ne drže pod okupacijom, podseća Foks njuz.

Dve strane su i dalje veoma udaljene u stavovima o konačnom statusu okupiranih teritorija i obliku bilo kakvog posleratnog bezbednosnog aranžmana.