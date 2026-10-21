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Četiri osobe su danas povređene, među kojima dva policajca, u eksploziji koja se dogodila u atinskoj četvrti Kolonos.

Prema dosadašnjim informacijama, do eksplozije je došlo na ulazu u stambenu zgradu, prenosi portal Prototema.

Jedan od policajaca je teže povređen, ali nije životno ugrožen, dok su dva civila i drugi policajac zadobili nešto lakše povrede i hospitalizovani su.

Kako se navodi, jedna od hipoteza koje se razmatraju jeste da je reč o zamci postavljenoj za policajce.

Dojava o sumnjivom predmetu

Policija je stigla na lice mesta nakon telefonske dojave o sumnjivom predmetu. Prema dostupnim podacima, osoba koja je pozvala ostavila je svoje podatke, a navodno je prijavila da se u predmetu, koferu, nalazi droga.

Kada su pripadnici policije, međutim, stigli na lice mesta, na ulazu u zgradu, gde se navodno nalazio kofer sa drogom, došlo je do eksplozije.

Na licu mesta intervenisalo je 18 vatrogasaca sa šest vozila, a prisutne su i policijske snage.

Jedan od očevidaca ispričao je da su on i njegovi prijatelji, čuvši snažan prasak, najpre pomislili da se dogodila saobraćajna nesreća. Kada su izašli napolje, ugledali su dim, a nešto kasnije saznali su da je eksplodirala bomba.

Prema njegovim rečima, reakcija nadležnih službi bila je trenutna, a vozila hitne pomoći i policijske snage stigle su na lice mesta za svega pet minuta.

Policija slučaju pristupa kao veoma ozbiljnom, a u ovom trenutku ne može se isključiti mogućnost da je reč o zamci osmišljenoj da povredi policajce, naveo je portal.