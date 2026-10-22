OPAKI VIRUS SA ŽIVOTINJA PREŠAO NA ČOVEKA! Prva ikada zabeležena infekcija kod ljudi, pacijent umro - vakcine nema, evo kako se prenosi! Uzbuna u Evropi
- Francuska je prijavila prvi slučaj virusa Šamonda kod čoveka, a pacijent je kasnije preminuo; vlasti navode da za sada nema rizika po širu populaciju.
- Virus se inače javlja kod stoke i prenose ga sitne ubadajuće mušice, a najčešće pogađa goveda, ovce, koze, konje i alpake.
- Ne postoji komercijalno dostupna vakcina, a istraga o načinu zaraze i mogućem uticaju virusa na smrt pacijenta još traje.
Francuska je u četvrtak prijavila prvi slučaj virusa Šamonda (Shamonda) kod ljudi, koji se inače nalazi kod stoke, kod pacijenta koji je kasnije preminuo, pri čemu su vlasti naglasile da u ovoj fazi nema opasnosti po širu populaciju.
Virus Šamonda, koji prenose sitne ubadajuće mušice i koji se najčešće javlja kod goveda, takođe je zabeležen kod konja, alpaka, ovaca i koza, saopštila je Svetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).
"Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti pažljivo prati situaciju nakon što su francuske vlasti objavile prvu ikada zabeleženu infekciju virusom Šamonda kod čoveka, bolešću koja je do sada pogađala isključivo životinje", naveo je u saopštenju ECDC sa sedištem u Stokholmu.
"ECDC je u kontaktu sa francuskim vlastima i evropskim partnerima kako bi se istražile potencijalne posledice po javno zdravlje".
Kako se pacijent zarazio?
U saopštenju francuskih vlasti navodi se da je glavna hipoteza da se pacijent zarazio u istočnoj Francuskoj, gde je virus tokom proleća i leta cirkulisao među životinjama.
"Na osnovu trenutno dostupnih saznanja o ovom virusu, do danas nije utvrđen zdravstveni rizik po opštu populaciju", dodaje se u saopštenju.
ECDC navodi da je pacijent preminuo početkom oktobra, uz napomenu da se lečio od teške bolesti zbog koje je bio znatno podložniji infekcijama u odnosu na opštu populaciju.
"Istrage o tome da li je virus izazvao ili doprineo smrti pacijenta, kao i o načinu na koji je došlo do infekcije, još uvek traju", navodi centar.
Ne postoji vakcina
Trenutno ne postoje komercijalno dostupne vakcine protiv virusa Šamonda, ističe WOAH.
Otkriven u Nigeriji sredinom 1960-ih godina, virus Šamonda je u Evropi prvi put potvrđen krajem jula, nakon genomskih testiranja na obolelim govedima u južnoj Nemačkoj, Švajcarskoj i istočnoj Francuskoj.
Izveštaj iz francuskog nedeljnog biltena za nadzor zdravlja životinja navodi da je virus takođe otkriven u Austriji, Belgiji, Irskoj, Italiji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Holandiji, Portugalu, Sloveniji, Španiji i na britanskom ostrvu Džersi.
Studija sprovedena na devet francuskih mlekara pokazala je da je proizvodnja mleka u pogođenim stadima opala i do 75%.
(Kurir.rs/Rojters)