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Francuska je u četvrtak prijavila prvi slučaj virusa Šamonda (Shamonda) kod ljudi, koji se inače nalazi kod stoke, kod pacijenta koji je kasnije preminuo, pri čemu su vlasti naglasile da u ovoj fazi nema opasnosti po širu populaciju.

Virus Šamonda, koji prenose sitne ubadajuće mušice i koji se najčešće javlja kod goveda, takođe je zabeležen kod konja, alpaka, ovaca i koza, saopštila je Svetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).

"Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti pažljivo prati situaciju nakon što su francuske vlasti objavile prvu ikada zabeleženu infekciju virusom Šamonda kod čoveka,  bolešću koja je do sada pogađala isključivo životinje", naveo je u saopštenju ECDC sa sedištem u Stokholmu.

"ECDC je u kontaktu sa francuskim vlastima i evropskim partnerima kako bi se istražile potencijalne posledice po javno zdravlje".

Kako se pacijent zarazio?

U saopštenju francuskih vlasti navodi se da je glavna hipoteza da se pacijent zarazio u istočnoj Francuskoj, gde je virus tokom proleća i leta cirkulisao među životinjama.

"Na osnovu trenutno dostupnih saznanja o ovom virusu, do danas nije utvrđen zdravstveni rizik po opštu populaciju", dodaje se u saopštenju.

ECDC navodi da je pacijent preminuo početkom oktobra, uz napomenu da se lečio od teške bolesti zbog koje je bio znatno podložniji infekcijama u odnosu na opštu populaciju.

"Istrage o tome da li je virus izazvao ili doprineo smrti pacijenta, kao i o načinu na koji je došlo do infekcije, još uvek traju", navodi centar.

Ne postoji vakcina

Trenutno ne postoje komercijalno dostupne vakcine protiv virusa Šamonda, ističe WOAH.

Otkriven u Nigeriji sredinom 1960-ih godina, virus Šamonda je u Evropi prvi put potvrđen krajem jula, nakon genomskih testiranja na obolelim govedima u južnoj Nemačkoj, Švajcarskoj i istočnoj Francuskoj.

Izveštaj iz francuskog nedeljnog biltena za nadzor zdravlja životinja navodi da je virus takođe otkriven u Austriji, Belgiji, Irskoj, Italiji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Holandiji, Portugalu, Sloveniji, Španiji i na britanskom ostrvu Džersi.

Studija sprovedena na devet francuskih mlekara pokazala je da je proizvodnja mleka u pogođenim stadima opala i do 75%.

(Kurir.rs/Rojters)

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