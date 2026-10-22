NOVI NAPAD NA SAUDIJSKI AERODROM! Dve osobe poginule, osmoro ranjeno
- Dve osobe su poginule, a osam ranjeno u napadu na aerodrom u Damamu, na istoku Saudijske Arabije, saopštila je GACA.
- Među poginulima su državljanin Saudijske Arabije i rezident iz Indije, dok su povređeni iz više zemalja.
- GACA nije navela vrstu napada, a Huti su ranije gađali saudijske aerodrome dronovima i raketama.
Dve osobe su poginule, a osam je ranjeno u napadu na aerodrom u Damamu, na istoku Saudijske Arabije, u sredu uveče, saopštila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo te kraljevine (GACA).
Poginuli na Međunarodnom aerodromu "Kralj Fahd" bili su državljanin Saudijske Arabije i rezident iz Indije, dok su među povređenima državljani Saudijske Arabije, Indije, Jemena, Bangladeša i Nepala.
GACA nije precizirala o kakvoj vrsti napada je reč, ali jemenski pokret Huti, koji podržava Iran, više puta je gađao aerodrome u ovoj kraljevini dronovima i raketama.
U sredu ujutru, dve osobe su poginule od krhotina drona koji je presretnut iznad Istočne provincije, u kojoj se nalazi Damam, saopštilo je saudijsko ministarstvo energetike.
Ministarstvo je navelo da je dron presretnut u trenutku kada je pokušao da pogodi prerađivačko postrojenje u vlasništvu državne naftne kompanije "Aramko" na naftnom polju Šajba, pri čemu se zapalilo vozilo jednog podizvođača.
Poginuli su identifikovani kao strani radnici sa Filipina i iz Nepala.
Još četiri drona su takođe presretnuta u sredu uveče, prema navodima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom koja pruža podršku jemenskoj vladi u ratu protiv Huta.
Od Huta nije bilo neposrednih komentara, ali su ranije izjavljivali da saudijske aerodrome, energetska postrojenja i vojne baze napadaju u znak odmazde za smrtonosne vazdušne udare Saudijske Arabije na teritoriju pod njihovom kontrolom u zapadnom Jemenu.
(Kurir.rs/BBC/Foto:Ilustracija)