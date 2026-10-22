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Albanski parlament je tokom sednice danas bio poprište ozbiljnih tenzija i fizičkog sukoba između poslanika većine i opozicije, nakon čega je nastao opšti haos među zakonodavcima.

Prema dostupnim informacijama, poslanik Demokratske partije (DP) Flamur Noka pojurio je ka delu sale u kojem sedi većina kako bi uzeo svoje glasačke kartice, a u toj akciji pridružili su mu se i drugi poslanici.

Situacija je ubrzo eskalirala kada je demokratski poslanik Fidel Kreka udario glasački listić, a potom gurnuo bivšeg ministra unutrašnjih poslova Ervina Hodžu. Taj potez izazvao je fizički obračun između njih dvojice.

U sukob su se odmah umešali i ostali poslanici, i sa strane većine i iz opozicije, što je dovelo do masovne tuče u skupštinskoj sali.

Tenzije tokom sednice prerasle su tako u fizički obračun među poslanicima, pretvarajući parlamentarnu raspravu u scene haosa.

Za to vreme, veliki broj demonstranata okupio se ispred Parlamenta, gde je prisutan i veliki broj policijskih snaga.