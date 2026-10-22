OPŠTA MAKLJAŽA U ALBANSKOM PARLAMENTU! Poslanik nasrnuo na bivšeg ministra, pa izbila masovna tuča vlasti i opozicije, dramatični snimci haosa (VIDEO)
- Tokom sednice albanskog parlamenta došlo je do fizičkog sukoba između poslanika vlasti i opozicije, nakon što je Flamur Noka krenuo ka delu sale gde sedi većina.
- Demokratski poslanik Fidel Kreka gurnuo je bivšeg ministra unutrašnjih poslova Ervina Hodžu, a u tuču su se potom umešali i ostali poslanici.
Albanski parlament je tokom sednice danas bio poprište ozbiljnih tenzija i fizičkog sukoba između poslanika većine i opozicije, nakon čega je nastao opšti haos među zakonodavcima.
Prema dostupnim informacijama, poslanik Demokratske partije (DP) Flamur Noka pojurio je ka delu sale u kojem sedi većina kako bi uzeo svoje glasačke kartice, a u toj akciji pridružili su mu se i drugi poslanici.
Situacija je ubrzo eskalirala kada je demokratski poslanik Fidel Kreka udario glasački listić, a potom gurnuo bivšeg ministra unutrašnjih poslova Ervina Hodžu. Taj potez izazvao je fizički obračun između njih dvojice.
U sukob su se odmah umešali i ostali poslanici, i sa strane većine i iz opozicije, što je dovelo do masovne tuče u skupštinskoj sali.
Tenzije tokom sednice prerasle su tako u fizički obračun među poslanicima, pretvarajući parlamentarnu raspravu u scene haosa.
Za to vreme, veliki broj demonstranata okupio se ispred Parlamenta, gde je prisutan i veliki broj policijskih snaga.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)