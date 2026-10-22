Slušaj vest

Petnaestogodišnji učenik napao je mačetom školskog druga u četvrtak, 22. oktobra, i fizički napao drugog učenika u srednjoj školi u Piteštiju, na jugu Rumunije.

"Preliminarnim proverama koje su sproveli službenici Policijske stanice 1 u Piteštiju utvrđeno je da je petnaestogodišnji maloletnik navodno ušao u srednju školu koju pohađa noseći oštar predmet i da je tokom sukoba navodno naneo povredu podlaktice školskom drugu, kao i da je fizički napao drugog učenika", navodi se u saopštenju Policijskog inspektorata okruga Arđeš, koje prenosi Digi24.

Na sreću, nisu prijavljene teže povrede. Inspektorat za vanredne situacije okruga Arđeš saopštio je da je jedan od učenika zadobio ranu na desnoj ruci i prevezen je u bolnicu, dok je drugi učenik imao ogrebotine na levoj ruci i odbio je hospitalizaciju.

Portparol policije Bogdan Gebaur izjavio je za Digi24 da bi maloletnik mogao odgovarati za svoje postupke ukoliko se veštačenjem utvrdi da je bio uračunljiv.

"Govorimo o petnaestogodišnjem maloletniku. U zavisnosti od veštačenja koje će biti naloženo, ukoliko se utvrdi da je bio uračunljiv, mogu biti preduzete mere", rekao je on.

Policija je započela provere kako bi utvrdila da li je ranije bilo upozorenja u vezi sa ponašanjem petnaestogodišnjeg napadača.

Incident usledio zbog vršnjačkog nasilja?

Prema izveštajima lokalnih medija, incident se dogodio u tehničkoj školi "Armand Kalinesku" u Piteštiju. Učenik koji je prisustvovao celom događaju naveo je da je do napada navodno došlo usled prethodnih nesuglasica, prenosi portal ePitești.ro.

Prema njegovom svedočenju, i ranije je dolazilo do sukoba između tinejdžera osumnjičenog za napad i nekoliko učenika iz razreda, a dečak je navodno verovao da je žrtva vršnjačkog nasilja.

"U jednom trenutku su ga isprovocirali i želeo je da uzme pravdu u svoje ruke. Došao je i počeo da maše mačetom, ali mu je sečivo stalno ispadalo iz ruke, pa ih je udarao drškom", rekao je on, prema navedenom izvoru.

Gebaur je naglasio važnost toga da učenici razgovaraju sa roditeljima o ovakvim situacijama, kao i da roditelji održavaju kontakt sa nastavnicima kako bi se potencijalni sukobi prepoznali pre nego što eskaliraju.