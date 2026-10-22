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(KMG) - Svečanost povodom 90. godišnjice pobede u Dugom maršu kineske radničke i seljačke Crvene armije održana je jutros u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta KPK održao je govor, naglašavajući da Kina samo čuvanjem sećanja na istoriju može da stvori budućnost. Si je u govoru, u ime Centralnog komiteta Partije, Državnog saveta i Centralne vojne komisije, cele Partije, vojske i svih etničkih grupa širom zemlje, odao veliku počast revolucionarnim veteranima kao što su Mao Cetung, Džou Enlaj i Džu De, koji su predvodili Crvenu armiju u stvaranju veličanstvene istorije Dugog marša, oficirima i vojnicima Crvene armije koji su se krvavo borili tokom Dugog marša i koji su istrajali u revolucionarnim borbama širom zemlje, ljudima svih etničkih grupa, posebno onima u revolucionarnim bazama, koji su pružali podršku Dugom maršu Crvene armije, kao i svim preživelim veteranima Crvene armije.

Svi prisutni su minutom ćutanja odali počast revolucionarnim mučenicima koji su herojski dali svoje živote tokom Dugog marša i u revolucionarnim borbama širom zemlje. Si Đinping, koji je ujedno predsednik NR Kine i predsednik Centralne vojne komisije, istakao je da je od oktobra 1934. do oktobra 1936. godine, Komunistička partija Kine predvodila Prvi, Drugi i Četvrti front Crvene armije i 25. korpus u veličanstvenom podvigu Dugog marša koji je zadivio svet i upisao se u istoriju. Crvena armija je marširala kroz više od deset kineskih provincija, prešla više od 12.500 kilometara, osujetila pokušaje opkoljavanja i blokade više od milion neprijateljskih trupa, uspešno ostvarila strateško premeštanje antijapanskog pokreta na sever zemlje i otvorila novo poglavlje u kineskoj revoluciji. Ovaj revolucionarni podvig ima veliki značaj u istoriji KPK, zemlje i vojske, te je imao dubok uticaj na proces velikog podmlađivanja kineske nacije. Ovaj herojski ep zauvek će biti urezan u spomenike kineske revolucije i zauvek zapamćen u srcima svih Kineza, podvukao je Si. Si Đinping je naglasio da ponovno sagledavanje istorije služi crpljenju mudrosti i snage za napredak. Danas, 90 godina kasnije, ponovo se osvrćući na taj težak i slavan period, još dublje shvatamo da je pobeda u Dugom maršu bila neizbežna i da u njoj leži put ka pobedi kojim su Komunistička partija Kine i narodna armija odlučno išle napred. Taj put velike pobede pređen je oslanjanjem na ispravno rukovodstvo Partije, ispravno rukovodstvo Partije i uspostavljanje centralne pozicije druga Mao Cetunga imali su odlučujući značaj za pobedu Crvene armije u Dugom maršu.

Taj put velike pobede pređen je oslanjanjem na čvrstu revolucionarnu volju. Revolucionarni ideali i revolucionarna uverenja mogu da oslobode neiscrpnu snagu koja savladava tvrdoglavog neprijatelja i potresa planine, a odred koji ima uzvišene ideale i čvrsta uverenja je nepobediv. Taj put velike pobede pređen je oslanjanjem na samostalnost i nezavisnost i na traganje za istinom na osnovu činjenica. Osnovni principi marksizma mogu da reše probleme Kine i pokažu snažnu vitalnost samo ako su tesno povezani sa konkretnom stvarnošću Kine. Taj put velike pobede pređen je oslanjanjem na podršku širokih narodnih masa. Narodne mase su zauvek izvor snage i čvrsta podrška Partije i narodne armije. Sve dok smo duboko ukorenjeni u narodu i stalno održavamo krvnu vezu sa širokim narodnim masama, delo Partije je nepobedivo, podvukao je Si Đinping. Istovremeno, Si je istakao da je Dugi marš Crvene armije stvorio izuzetno ljudsko čudo i sazdao veliki duh Dugog marša. Gde je duh, tu je i snaga. Veliki duh Dugog marša u potpunosti pokazuje snagu odanosti, snagu istine, snagu pravednosti i snagu jedinstva. Kao važan deo duhovnog nasleđa komunista KPK-a, on prevazilazi vreme i prostor, ostaje svež i nov, i zauvek je dragoceno bogatstvo i snažan pokretač koji nas inspiriše da savladavamo teškoće i hrabro idemo napred.

Foto: Kineska medijska grupa

Si Đinping je naglasio da istorija Dugog marša nikada nije otišla u prošlost i da se put Dugog marša neprekidno nastavlja. Tokom 90 godina od pobede u Dugom maršu, Partija je predvodila kineski narod širom zemlje kroz velike duge marševe u svim istorijskim razdobljima revolucije, izgradnje i reforme ostvarivala velike pobede, jednu za drugom. Od 18. Nacionalnog kongresa Partije, socijalizam sa kineskim karakteristikama ušao je u novu eru. Zajedničkim naporima ostvaren je prvi od „dva stogodišnja cilja“ — izgradnja umereno prosperitetnog društva u svim aspektima. Na novom putu posvećeni smo izgradnji moderne socijalističke sile u svim aspektima i ostvarenju drugog stogodišnjeg cilja, kako bismo kineskom modernizacijom u svim aspektima unapredili veliko nacionalno podmlađivanje kineske nacije. Si Đinping je istakao da je novi put prepun slave i snova, i da predstavlja novi dugi marš Partije i naroda. Promovisanje velikog duha Dugog marša i nastavak novog puta zahtevaju čvrsto pridržavanje partijskih ideala i uverenja, kao i potpunu primenu misli o socijalizmu sa kineskim obeležjima u novoj eri. Neophodno je istrajno podsticati visokokvalitetan razvoj, neprestano zadovoljavati sve veće potrebe kineskog naroda za boljim životom, ostvariti efikasno poboljšanje kvaliteta i razumno povećanje obima privrede, te promovisati zajedničko blagostanje svih građana. Treba da ubrzamo izgradnju narodne vojske u svetsku vojsku prvog reda, uvek održavamo apsolutno vođstvo Partije nad narodnom vojskom, na vreme ostvarimo cilj stogodišnjice osnivanja vojske i visokokvalitetno unapređujemo modernizaciju nacionalne odbrane i vojske. Potrebno je istrajati u očuvanju vođstva Partije, jačati partijsku izgradnju, neprekidno i dosledno sprovoditi sveobuhvatno strogo upravljanje Partijom, neprestano ostvarivati samousavršavanje i samopoboljšanje naše Partije, te obezbediti da Partija uvek ostane čvrsto jezgro upravljanja socijalizma sa kineskim obeležjima.