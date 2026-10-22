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Predsednik Rusije Vladimir Putin imenovao je nove članove vlade, nakon što je Državna duma prethodno odobrila sve predložene kandidate.

Kako je prenela Ria novosti, Andrej Nikitin biće zadužen za razvoj transportnog sektora, Irina Okladnikova preuzeće rukovođenje vladinim aparatom, dok će Anton Siluanov obavljati funkcije potpredsednika vlade i ministra finansija.

Pored funkcije potpredsednika vlade, Oleg Kožemjako će biti i opunomoćeni predstavnik predsednika u Dalekoistočnom federalnom okrugu.

Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji" Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Dmitrij Jadrov imenovan je za ministra saobraćaja, a Jurij Trutnjev za pomoćnika predsednika Rusije.

Ruski premijer Mihail Mišustin ranije je predložio kadrovske promene u vladi.

(Kurir.rs/Tanjug)

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