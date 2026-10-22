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Oko 1.000 pripadnika policije, dva vodena topa i članovi Snaga za brzu intervenciju (FNSH) nalaze se ispred zgrade albanskog Parlamenta u Tirani uoči današnjeg studentskog protesta.

Najavljeno je da će Parlament te zemlje danas održati plenarnu sednicu, koja bi trebalo da počne u 10 časova, a ispred zgrade Parlamenta najavljeno je i održavanje protesta mladih koji poslednjih 10 dana organizuju demonstracije, preneo je albanski Juronjuz.

Premijer Albanije Edi Rama objavio je jutros video snimak na društvenim mrežama u kome je ponovio poziv na dijalog sa demonstrantima.

U prethodna dva dana albanski premijer je iznosio stolice na koje je stavljao papire na kojima piše "Dijalog". Te stolice su demonstranti juče isprevrtali.

Ovoga puta, umesto stolica postavljeni su betonski blokovi.

Tokom jučerašnjih nemira u Tirani, demonstranti su bacili više Molotovljevih koktela u pravcu kabineta premijera, kao i u pravcu kordona policije koji je štitio tu zgradu.

1/4 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Adnan BECI / AFP / Profimedia

Molotovljevi kokteli su izazvali omanji požar, koji je dežurna vatrogasna ekipa brzo ugasila.

Vodeni topovi su bili u pripravnosti, ali nisu reagovali, niti su policajci uputili bilo kakav poziv demonstrantima.

Demonstracije su završene nakon nekoliko sati maršom ka Trgu Skenderbega.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti Foto: Hameraldi Agolli/AP, Boris Grdanoski/AP

U Albaniji su se prethodnih devet dana održavali protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.