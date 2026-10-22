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(KMG) – “U uslovima složene međunarodne situacije koja se neprestano menja, Kina i Rusija održavaju blisku koordinaciju i predstavljaju važnu snagu za stabilnost u svetu obeleženom turbulencijama i promenama”, izjavio je premijer Kine, Li Ćijang, na sastanku sa predsednikom Rusije u Sankt Peterburgu.

Li je najpre preneo Vladimiru Putinu srdačne pozdrave i najbolje želje predsednika Kine, Si Đinpinga, te napomenuo da su se dvojica državnika od početka ove godine sastala dva puta i utvrdila nove planove za produbljivanje kinesko-ruskih odnosa i saradnje.

“Kina je spremna da sa Rusijom ojača stratešku komunikaciju, učvrsti političko međusobno poverenje, proširi sveobuhvatnu obostrano korisnu saradnju i kontinuirano unapređuje dobrobit dva naroda”, rekao je Li.

Istakao je da je Kina spremna da sa Rusijom bolje iskoristi komplementarnost svojih privreda, da očuva pozitivan zamah bilateralne saradnje, ojača praktičnu saradnju u oblasti energetike i resursa, trgovine i investicija, transporta i drugim oblastima, da ostvari dodatne pozitivne rezultate i podstakne zajednički prosperitet dve zemlje.

“Dve strane trebalo bi da obezbede uspeh Kinesko-ruskih godina obrazovanja, kontinuirano produbljuju razmenu i saradnju u oblasti kulture, turizma, sporta i mladih i da dodatno unaprede međusobno razumevanje i prijateljstvo dva naroda”, rekao je Li.

Putin je zamolio Lija da prenese njegove iskrene pozdrave predsedniku Kine i poželeo uspeh predstojećem petom plenumu 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.

Putin je rekao da su se on i Si sastali nekoliko puta ove godine i postigli novi važan konsenzus o unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva koordinacije Rusije i Kine u novoj eri.