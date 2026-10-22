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Studentkinja političkih nauka Lola-Fler Viteker izazvala je negativne reakcije u Francuskoj zbog svojih stavova o aktuelnim protestima. Tokom televizijske emisije, branila je demonstrante i upozoravala na društvene probleme, a njeni komentari su brzo postali viralni na društvenim mrežama.

Viteker se pojavila u ponedeljak u emisiji "Velika konfrontacija" na televiziji LCI. U emisiji je gostovao i David Lisnard, gradonačelnik Kana i kandidat za predsednika Francuske.

Podsećanje na masakr Alžiraca

Lisnard je ukazao na prisustvo alžirskih zastava na protestima. Nasilje je eskaliralo u gradovima širom Francuske u subotu, 17. oktobra. Viteker je pokušala da poveže taj događaj sa 17. oktobrom 1961. godine, kada je veliki broj Alžiraca masakriran u Parizu tokom demonstracija na vrhuncu Alžirskog rata.

"Možete li nas podsetiti šta se dogodilo 17. oktobra 1961. godine?", pitala je gradonačelnika Kana.

"Ne zanima me, gospođo. Uopšte me ne zanima", odgovorio je.

Studentkinja je odgovorila: "Možda je to problem, nije vas briga".

Lisnar je zatim objasnila: "Nisam se tada rodila. Imam alžirske prijatelje i oni su razumeli da smo krenuli dalje. Ne zanima me vaša retorika".

1/5 Vidi galeriju Lola-Fler Viteker Foto: Printscreen/Instagram

Debata sa vlasnikom lanca pekara

Tokom emisije, Viteker je pokušala da preusmeri diskusiju sa pljačke prodavnica tokom protesta na društvene probleme i nesigurnost sa kojima se suočava deo stanovništva. Upustila se u debatu sa Džemimom Šejlom, vlasnikom lanca pekara čiji su poslovi opljačkani.

"Pljačkaši nemaju ništa. Ne shvatate koliko ste srećni. Imate šta da izgubite. Ljudi koji učestvuju u ovim protestima nemaju šta da izgube", rekla je Viteker.

Materijalnu štetu je odbacila kao manje važnu od društvenih problema. "Vaše male prodavnice, kako su slatke", rekla je vlasnicima lanca pekara.

"Ovo je moj život, Lola. Morali smo da gledamo kako nam se uništavaju prodavnice. Šta opravdava terorisanje ljudi i uništavanje njihovih života?" Šejla, koja je došla u Francusku iz Demokratske Republike Kongo kada je imala devet godina, uzvratila je.

Viteker je govorila o socijalnoj nesigurnosti i ljutnji mladih, što je opisala kao "odgovor na decenije bede". Takođe je rekla da njena majka, nastavnica engleskog jezika, mora da donese paket keksa na posao kako ne bi morala da plaća obroke u menzi.

Lola-Fler Viteker Foto: Printscreen/Instagram

Studirala u Mančesteru

Nakon njenog televizijskog nastupa, korisnici društvenih mreža počeli su da istražuju njen život. Njene objave na Instagramu koje prikazuju putovanja u Maleziju, Oman, Siciliju i grčka ostrva privukle su pažnju.

Prema izveštajima koji kruže internetom, Viteker je studirala na Univerzitetu u Mančesteru, gde je godišnja školarina navodno iznosila 29.000 funti. Njen otac je navodno rukovodilac u naftnoj kompaniji Šel, a studentkinja, prema dostupnim informacijama, takođe daje privatne časove u trajanju od 50 minuta, koje naplaćuje 53 evra.

Ove informacije su izazvale brojne komentare i kritike na njen nalog. Neki korisnici su je optužili za neslaganje između njenih poruka o siromaštvu i njenog navodno udobnog načina života.

Lola-Fler Viteker Foto: Printscreen/Instagram

Viteker je prethodno pohađala javnu srednju školu Kamil-Se u 15. arondismanu Pariza. Nakon što je diplomirala, otišla je u Ujedinjeno Kraljevstvo, gde je stekla diplomu iz političkih nauka i međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Mančesteru.

Vratila se u Francusku u septembru 2025. godine i upisala postdiplomske studije iz međunarodnih poslova na Institutu političkih nauka u Parizu, koje bi trebalo da završi u junu 2027. godine, piše "Figaro".

Otvoreno podržava krajnje levičarski pokret

Aktivna je na TikTok-u i Instagramu, gde zajedno ima oko 55.000 pratilaca. Tamo redovno objavljuje svoje stavove o aktuelnim pitanjima, od prava na abortus do mobilizacije mladih, i kritikuje postupanje policije u protestima.

Otvoreno podržava krajnje levičarski pokret "Neosuđena Francuska" i objavila je fotografije na društvenim mrežama sa istaknutim predstavnicima pokreta, uključujući Žan-Lika Melanšona i Sofiju Šikiru.

Na lokalnim izborima u martu 2026. godine, bila je kandidatkinja za Neosuđenu Francusku na listi "Novi popularni Pariz 15e", u 15. arondismanu Pariza.

Lola-Fler Viteker Foto: Printscreen/Instagram

Odgovorila na kritike

Nakon brojnih reakcija na svoj televizijski nastup, Viteker je objavila sedmominutni video u kojem je odgovorila na kritike, piše Figaro. "Nisam ovde da bih se ponašala jadno. Imam veliku sreću, okružena sam ljudima koji me podržavaju i izuzetno sam im zahvalna", počela je.

"Živim sa majkom i troje braće i sestara. Mnogo čujem o svom ocu. Očigledno znate više o njemu nego ja jer nije deo mog života već nekoliko godina", dodala je.

Takođe se osvrnula na navode o troškovima studija u Mančesteru, demantujući cifru od 29.000 funti koja je kružila internetom. "Moji mama i tata nisu platili moje studije. Uzela sam kredit. U dugovima sam do grla", tvrdila je.