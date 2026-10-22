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U uslovima složene međunarodne situacije koja se neprestano menja, Kina i Rusija održavaju blisku koordinaciju i predstavljaju važnu snagu za stabilnost u svetu obeleženom turbulencijama i promenama, izjavio je premijer Kine Li Ćijang na sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu.

"Kina je spremna da sa Rusijom ojača stratešku komunikaciju, učvrsti političko međusobno poverenje, proširi sveobuhvatnu obostrano korisnu saradnju i kontinuirano unapređuje dobrobit dva naroda", rekao je Li.

Istakao je da je Kina spremna da sa Rusijom bolje iskoristi komplementarnost privreda, da očuva pozitivan zamah bilateralne saradnje, ojača praktičnu saradnju u oblasti energetike i resursa, trgovine i investicija, transporta i drugim oblastima, da ostvari dodatne pozitivne rezultate i podstakne zajednički prosperitet dve zemlje, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

"Dve strane trebalo bi da obezbede uspeh Kinesko-ruskih godina obrazovanja, kontinuirano produbljuju razmenu i saradnju u oblasti kulture, turizma, sporta i mladih i da dodatno unaprede međusobno razumevanje i prijateljstvo dva naroda", rekao je Li.

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa kineskim premijerom Li Ćijangom u Sankt Peterburgu Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Putin je zamolio Lija da prenese njegove iskrene pozdrave predsedniku Kine Si Đinpingu i poželeo uspeh predstojećem petom plenumu 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.

Putin je rekao da su se on i Si sastali nekoliko puta ove godine i postigli novi važan konsenzus o unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva koordinacije Rusije i Kine u novoj eri.