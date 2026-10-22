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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Vašington ostvaruje veoma dobre rezultate u vojnom i finansijskom smislu u sukobu sa Iranom, koji je opisao kao "mali sukob sa Iranom".

Obraćajući se novinarima u vojnoj bazi Endruz, Tramp je upitan da li je odustao od pregovora s Iranom rekao da ne misli da se pregovori uopšte vode, ali da će neki dogovor biti postignut prilično brzo.

"Većina ljudi izgleda misli da će se to dogoditi nakon izbora, pa ćemo videti šta će biti", dodao je, misleći na predstojeće međuizbore u SAD.

Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

"Ali jedno ću reći – ono što smo uradili s Iranom je neverovatno", poručio je Tramp, prenosi Al Džazira.

(Kurir.rs/Beta)

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