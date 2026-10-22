Tramp o "malom sukobu s Iranom", američki predsednik kaže da većina ljudi misli da će se pregovori sa Teheranom dogoditi nakon izbora u SAD
OBRAĆANJE U VOJNOJ BAZI ENDRUZ
TRAMP O "MALOM SUKOBU S IRANOM": ONO ŠTO SMO URADILI JE NEVEROVATNO! Predsednik SAD ne zna za pregovore "većina ljudi misli da će se to dogoditi nakon izbora"
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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Vašington ostvaruje veoma dobre rezultate u vojnom i finansijskom smislu u sukobu sa Iranom, koji je opisao kao "mali sukob sa Iranom".
Obraćajući se novinarima u vojnoj bazi Endruz, Tramp je upitan da li je odustao od pregovora s Iranom rekao da ne misli da se pregovori uopšte vode, ali da će neki dogovor biti postignut prilično brzo.
"Većina ljudi izgleda misli da će se to dogoditi nakon izbora, pa ćemo videti šta će biti", dodao je, misleći na predstojeće međuizbore u SAD.
Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia
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"Ali jedno ću reći – ono što smo uradili s Iranom je neverovatno", poručio je Tramp, prenosi Al Džazira.
(Kurir.rs/Beta)
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