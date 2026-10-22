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Ukrajinska prestonica noćas je bila meta jednog najvećih raketnih napada, dok je rusku prestonicu Moskvu ciljalo 630 dronova i sve to nekoliko sati nakon što je Rusija saopštila da je "u principu spremna" da nastavi mirovne pregovore s Ukrajinom, a američki predsednik Donald Tramp poručio da svet "nikada nije bio bliže" okončanju rata.

Masovni udar balističkim projektilima na Kijev dogodio usred novog talasa diplomatskog pritiska koji na zaraćene strane vrše Trampovi specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji je i zet predsednika SAD.

1/14 Vidi galeriju Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, u Sankt Peterburgu Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

Trojni pregovori SAD, Rusije i Ukrajine su obustavljeni u februaru, nakon čega je Rusija pojačala napade pošto je Ukrajini ponestalo raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) koje je Kijevu isporučivao Zapad za odbranu od ruskih projektila.

- Pre neki dan sam razgovarao sa Vladimirom Putinom o rešavanju njegovog rata sa Ukrajinom, čemu mislim da se približavamo, uzgred budi rečeno, možda smo sada najbliži što smo bili - kazao je Tramp sinoć.

Nekoliko časova nakon tog obraćanja šefa Bele kuće, ruske balističke rakete pogodile su transportnu i medicinsku infrastrukturu u Kijevu.

Rakete doletale u nekoliko talasa

Udari su izvedeni u nekoliko talasa tokom noći, usmrtivši najmanje jednu osobu i ranivši 22 ljudi.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine je objavila da je među povređenima četvoro dece, od kojih je jedno hospitalizovano.

Neimenovani izvor Kijev indipendenta iz ukrajinskog energetskog sektora kazao je da je Rusija posebno ciljala trafostanice.

One povezuju glavni grad Ukrajine s izvorima proizvodnje struje, uključujući nuklearne elektrane na zapadu zemlje, a zaštićene su od dronova, ali ne i od balističkih raketa.

Novinari Kijev indipendenta na terenu izvestili su o nestancima struje i bežičnog interneta u delovima grada nakon talasa balističkih raketnih napada oko 3.34 sati jutros.

Ukrajinski udar na rusku fabriku koja popravlja PVO sisteme

Kijev post navodi da je istovremeno pokrenut veliki ukrajinski napad dronovima tokom noći na nekoliko ruskih federalnih oblasti.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama pokazuju napad na vojnu fabriku u blizini Moskve u kojoj se popravljaju oštećeni ruski PVO sistemi.

Ruski zvaničnici su prijavili štetu na stambenim zgradama i infrastrukturi u više oblasti, a gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je objavio da se 630 dronova kretalo noćas ka prestonici.

Sobjanjin je naveo da je 163 drona oboreno dok su se približavali Moskvi.

- Dve osobe su povređene u blizini sela Voronovo i njima se ukazuje medicinsku pomoć - kazao je on.

Snimci koje je analizirao ruski nezavisni medij Astra sugerišu da je jedna od meta bila 75. vojna fabrika "Arsenal" u Serpuhovu, blizu Moskve, a pored popravke PVO sistema bavi se i proizvodnjom i skladištenjem oružja i municije.

Prema podacima ruskog državnog odbrambenog konglomerata "Rosteh", tu je popravljana oprema za PVO sisteme Buk-M1, Buk-M2 i S-300V.

Video snimci koje su podelili očevici prikazuju eksploziju praćenu požarom u objektu.

Stanovnici su takođe prijavili na lokalnim grupama za razmenu poruka da su najmanje tri rakete pogodile to područje.