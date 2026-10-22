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Metju Prins, izvršni direktor velike američke tehnološke kompanije "Klaudfler", objavio da su zabeleženi "miliona" pokušaja eksploatacije sajtova širom sveta otkako se pojavila "kritično važna" bezbednosna greška koja je uticala na veb stranice.

Skaj njuz navodi da je veliki broj sajtova koji pripadaju vladama i kompanijama u sredu obustavio rad u okviru bezbednosnih mera nakon što je izdato hitno ažuriranje softvera zbog ranjivosti u PHP, programskom jeziku koji se u velikoj meri koristi na internetu.

Programeri PHP su naveli da je set novih ažuriranja koja ispravljaju dve prethodno identifikovane kritične ranjivosti sada dostupan i snažno su ohrabrili korisnike da odmah ažuriraju softver.

Nagli skok broja napada

Prins je dranatičnu vest napisao na društvenoj mreži X.

- U deset sati pre nego što je javno objavljeno, širom mreže smo videli hiljade pokušaja eksploatacije. To je skočilo na desetine hiljada u 45 minuta nakon objave, stotine hiljada u roku od dva sata, a sada su to milioni - naveo je on.

Iz kompanije "Amazon veb servisiz" je saopšteno da se ova greška na PHP sada "široko eksploatiše“ i otkriveno da su hakeri osumnjičeni za napade pokušali da iskoriste ranjivost tog programskog jezika danima pre nego što je problem javno objavljen.

Alp Toker, stručnjak za sajber bezbednost i direktor u kompaniji "Netkloks", kazao za Skaj njuz da hakeri koji žele da iskoriste trenutnu situaciju pokušavaju da napadnu kompanije koje nastoje da isprave grešku na PHP.

Zvaničnici za sajber bezbednost rekli su da bi oni koji nisu u mogućnosti da primene popravke trebalo da razmotre privremeno uklanjanje svojih sajtova.

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Toker je upozorio aktuelni problem ima "veoma veliki uticaj" i dodao da bi poremećaji koje su izazvali zlonamerni akteri, a koji su do sada bili "ograničeni", mogli da postanu "sve rašireniji".

- Ovo znači da svako na internetu u suštini može da pristupi vašem veb serveru ako koristite (PHP) softver - kazao je on britanskoj televiziji.

Oni koji su pronašli grešku držali je dugo u tajnosti

On je rekao je da je rizik od napada "bio veoma ograničen, jer su ljudi koji su pronašli ranjivost držali je u tajnosti dosta dugo, ali se u poslednjih nekoliko dana slobodno proširio".

Foto: Shutterstock

Toker je dodao da bi agenti veštačke inteligencije mogli "mnogo lakše da kopiraju napad", upozoravajući da je ovo "samo početak šireg talasa napada".

- Ovi sistemi će nastaviti da budu ugroženi - iz meseca u mesec, iz godine u godinu - zaključio je on.

Sajtovi povezani sa vladama širom Evrope su u sredu bili van mreže jer su organizacije koje stoje iza njih požurile da zaštite sisteme, iako su neke od veb stranica sada ponovo u funkciji.

Kancelarija za budžetsku odgovornost (OBR) Velike Britanije je saopštila da je uklonila svoj sajt "zbog kritičnih bezbednosnih problema koji utiču na PHP".

U međuvremenu, Američka nacionalna bezbednosna agencija i Australijski centar za sajber bezbednost pozvali su organizacije da ostanu budne i primenjuju ažuriranja gde god je to moguće.