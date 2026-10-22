Slušaj vest

Trećina Amerikanaca smatra da vlada treba da pokuša po drugi put da pogubi osuđenog zločinca ukoliko prvi pokušaj ne uspe, pokazuje najnovija anketa agencije Rojters i Ipsosa.

Nešto manje od 40 odsto ispitanika smatra da bi vlada umesto toga trebalo da dozvoli osuđenicima da izdržavaju doživotnu kaznu zatvora nakon neuspelog pogubljenja, dok 26 odsto nije sigurno koji je pristup bolji.

Istraživanje je pokazalo manjinsku javnu podršku ponovnom pokušaju pogubljenja zatvorenika.

Oko 55 odsto Amerikanaca i dalje podržava smrtnu kaznu za osobe osuđene za najteže zločine, što predstavlja pad sa 63 odsto koliko ih je podržavalo ovu meru u anketi Rojtersa i Ipsosa iz 2017. godine

Oko 31 odsto ispitanika u najnovijoj anketi izjavilo je da se protivi smrtnoj kazni, dok 13 odsto nije znalo ili nije odgovorilo na pitanje.

Slučaj Kriste Pajk

Pedesetogodišnja zatvorenica Krista Pajk preživela je pokušaj pogubljenja 30. septembra 2026. godine u Nešvilu u Tenesiju, kada su joj posle dve doze pentobarbitala srce i svest i dalje funkcionisali. Ona je prva osoba u istoriji koja je preživela primenu smrtonosne injekcije.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Većina zemalja širom sveta ukinula je smrtnu kaznu.

Američke države koje još uvek sprovode tu meru suočavaju se poslednjih godina sa poteškoćama u nabavci lekova za pogubljenje, pa su neke razmatrale druge metode, uključujući streljački vod.

Vrhovni sud SAD nedavno je dozvolio jednoj saveznoj državi da nastavi sa zakazivanjem drugog datuma pogubljenja nakon neuspelog pokušaja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset nedavno je rekao da postoji mogućnost da se prenosi uživo pogubljenje Nidal Hasana, bivšeg majora američke vojske, koji je ubio 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu.

1/4 Vidi galeriju Javno pogubljenje Nidala Malika Hasana zakazano za 3. decembar Foto: HO / AFP / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Nakon brojnih kritika, predsednik SAD Donald Tramp je otkazao planove za prenos uživo, mada zvaničnici i dalje nameravaju da izvrše pogubljenje 3. decembra.

Anketa Rojtersa i Ipsosa sprovedena je onlajn na uzorku od 1.679 odraslih Amerikanaca, a margina greške iznosila je dva procentna poena.