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Let jedne japanske avio-kompanije otkazan je nakon što je zmija primećena u avionu na aerodromu u gradu Fukuoka, ali se ispostavilo da je reč o bezopasnoj, neotrovnoj zmiji, preneli su danas lokalni mediji.

Incident se dogodio u ponedeljak, a kompanija “Japan Air Commuter” (JAC), koja posluje u okviru grupe “Japan Airlines”, saopštila je da je mehaničar na aerodromu u Fukuoki pronašao zmiju dugu oko 40 centimetara ispod tepiha u avionu.

Prema navodima kompanije JAC, stručnjak je utvrdio da je reč o mladunčetu japanske prugaste zmije, nakon čega je životinja uhvaćena, preneo je Kjodo.

Iz avio-kompanije su naveli da nije poznato kako je zmija ušla u letelicu, dodajući da se ovakav incident dogodio prvi put.

Avion je u ponedeljak stigao sa aerodroma Izumo, u prefekturi Šimane, a prvobitno je bilo planirano da istog dana poleti iz Fukuoke.

Zmija je primećena dok se avion pripremao za poletanje, zbog čega je kompanija JAC otkazala let ka obližnjoj prefekturi Kagošima.