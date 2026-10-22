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Let jedne japanske avio-kompanije otkazan je nakon što je zmija primećena u avionu na aerodromu u gradu Fukuoka, ali se ispostavilo da je reč o bezopasnoj, neotrovnoj zmiji, preneli su danas lokalni mediji.

Incident se dogodio u ponedeljak, a kompanija “Japan Air Commuter” (JAC), koja posluje u okviru grupe “Japan Airlines”, saopštila je da je mehaničar na aerodromu u Fukuoki pronašao zmiju dugu oko 40 centimetara ispod tepiha u avionu.

Prema navodima kompanije JAC, stručnjak je utvrdio da je reč o mladunčetu japanske prugaste zmije, nakon čega je životinja uhvaćena, preneo je Kjodo.

Iz avio-kompanije su naveli da nije poznato kako je zmija ušla u letelicu, dodajući da se ovakav incident dogodio prvi put.

Avion je u ponedeljak stigao sa aerodroma Izumo, u prefekturi Šimane, a prvobitno je bilo planirano da istog dana poleti iz Fukuoke.

Zmija je primećena dok se avion pripremao za poletanje, zbog čega je kompanija JAC otkazala let ka obližnjoj prefekturi Kagošima.

(Kurir.rs/Tanjug)

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