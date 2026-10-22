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Parlament Burkine Faso kojom upravlja vojna hunta, usvojio je novi krivični zakonik kojim se ponovo uvodi smrtna kazna za krivična dela, među kojima su terorizam, špijunaža i izdaja.

Po rečima ministra pravde Edasa Rodriga Bajale, poslanici su glasali za usvajanje novog krivičnog zakonika.

Ovim potezom okončava se period u kojem je smrtna kazna bila ukinuta od 2018. godine, tokom mandata prethodnog, demokratski izabranog predsednika Roša Marka Kristijana Kabore.

Po podacima organizacije "Hjuman rajts voč", poslednje poznato izvršenje smrtne kazne u Burkini Faso dogodilo se 1988. godine.

Savet ministara vojne hunte usvojio je u decembru nacrt zakona o ponovnom uvođenju smrtne kazne, što je izazvalo oštre reakcije organizacija za ljudska prava, poput "Amnesti internešenela" i "Hjuman rajts voča".

Ove organizacije su taj potez okarakterisale kao represivan i usmeren na gušenje neslaganja.

Bajala je 2024. godine izjavio da se "o pitanju smrtne kazne... raspravlja i da će ona biti primenjena".

Vojna hunta je ranije optuživana da se obračunava s neistomišljenicima hapšenjem branilaca ljudskih prava i novinara.

Takođe, ranije ove godine, hunta je raspustila sve političke stranke u zemlji i ukinula zakone koji su regulisali njihov rad.

Odluka dolazi u trenutku kada se Burkina Faso – zemlja bez izlaza na more sa 23 miliona stanovnika – suočava s bezbednosnom krizom, dok se vlasti bore protiv militantnih grupa povezanih s Al Kaidom i Islamskom državom.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava optužile su kako vladine snage, tako i militante iz grupe "Džamaat Nusrat al-Islam val-Muslimin" (koja je povezana sa Al Kaidom), za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

U izveštaju "Hjuman rajts voča" iz ove godine navodi se da su vladine snage između 2023. i 2025. godine ubile dvostruko više civila nego što su to učinili džihadisti.