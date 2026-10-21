UPOZORENJE NEMAČKOG KANCELARA, U TOKU JE RAT PROTIV EVROPLJANA! Merc otkrio ko je ubedljivo najveća pretnja Nemačkoj i Evropi (VIDEO)
- Fridrih Merc upozorio je da ruske hibridne pretnje uključuju napade na infrastrukturu i ometanje internet i komunikacionih sistema. Naveo je i napad dronom na aerodrom u Lajpcigu.
- Nemački kancelar poručio je da građani i dalje potcenjuju razmere pretnje i da je jačanje otpornosti Nemačke nužno.
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ruske hibridne pretnje uključuju napade na infrastrukturu i ometanje komunikacionih sistema, upozoravajući da građani Nemačke i dalje potcenjuju njihove razmere.
Merc je tokom diskusije na konferenciji Berlin Global Dialogue u Berlinu ocenio da pokušaji Rusije da destabilizuje nemačko i evropsko društvo predstavljaju njegovu najveću zabrinutost, prenosi Ukrinform.
"Moja najveća briga trenutno nije naša ekonomija, Evropska unija, Amerika ili Kina. Moja najveća briga je uticaj Rusije na naše društvo i način na koji uspeva da destabilizuje naša društva", izjavio je Merc.
Prema njegovim rečima, ruske hibridne pretnje su očigledne i prevazilaze informacije kojima raspolažu obaveštajne službe.
"Iskreno govoreći, nema ničeg tajnog u pretnjama iz Rusije sa kojima se suočavamo", rekao je nemački kancelar.
Merc je kao primere naveo napade na nemačku infrastrukturu, ometanje interneta i komunikacionih sistema, kao i napad dronom na aerodrom u Lajpcigu.
"To se dešava svakog dana. Ometanje naših internet sistema, naših komunikacionih sistema, svakog dana", naglasio je kancelar.
Merc je pozvao na jačanje otpornosti Nemačke na takve napade i istakao da društvo mora da razume razmere pretnje.
"Po mom mišljenju, naši građani i dalje potcenjuju ovu veliku pretnju našem društvu", rekao je on.
Nemački kancelar naglasio je da nije reč samo o bezbednosti Nemačke, već i o napadu na evropski politički poredak.
"Ovo nije samo rat u Ukrajini. Ovo je fundamentalni napad na celokupan politički poredak koji smo izgradili nakon 1990. godine", izjavio je Merc.
Ranije je predsednik nemačke Savezne obaveštajne službe (BND) Martin Jeger izjavio da je sukob sa Rusijom poprimio novu, opasniju dimenziju i upozorio da Nemačka rizikuje da se nađe u oružanom sukobu sa Rusijom.
(Kurir.rs/Mezha.net)