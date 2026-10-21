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Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ruske hibridne pretnje uključuju napade na infrastrukturu i ometanje komunikacionih sistema, upozoravajući da građani Nemačke i dalje potcenjuju njihove razmere.

Merc je tokom diskusije na konferenciji Berlin Global Dialogue u Berlinu ocenio da pokušaji Rusije da destabilizuje nemačko i evropsko društvo predstavljaju njegovu najveću zabrinutost, prenosi Ukrinform.

"Moja najveća briga trenutno nije naša ekonomija, Evropska unija, Amerika ili Kina. Moja najveća briga je uticaj Rusije na naše društvo i način na koji uspeva da destabilizuje naša društva", izjavio je Merc.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridirh Merc obraća se nakon poraza njegove CDU na izborima u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: Youtube Printscreen

Prema njegovim rečima, ruske hibridne pretnje su očigledne i prevazilaze informacije kojima raspolažu obaveštajne službe.

"Iskreno govoreći, nema ničeg tajnog u pretnjama iz Rusije sa kojima se suočavamo", rekao je nemački kancelar.

Merc je kao primere naveo napade na nemačku infrastrukturu, ometanje interneta i komunikacionih sistema, kao i napad dronom na aerodrom u Lajpcigu.

"To se dešava svakog dana. Ometanje naših internet sistema, naših komunikacionih sistema, svakog dana", naglasio je kancelar.

Merc je pozvao na jačanje otpornosti Nemačke na takve napade i istakao da društvo mora da razume razmere pretnje.

"Po mom mišljenju, naši građani i dalje potcenjuju ovu veliku pretnju našem društvu", rekao je on.

Nemački kancelar naglasio je da nije reč samo o bezbednosti Nemačke, već i o napadu na evropski politički poredak.

"Ovo nije samo rat u Ukrajini. Ovo je fundamentalni napad na celokupan politički poredak koji smo izgradili nakon 1990. godine", izjavio je Merc.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc i Sep Miler, zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia