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Lekari pape Lava XIV saopštili su da su konačne analize tkiva i molekularni testovi potvrdili da je njegov rak pluća bio lokalizovan i da dalje lečenje nije potrebno, saopštio je Vatikan.

Papi je 13. oktobra tokom operacije odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, nakon što mu je dijagnostikovan adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća.

U Vatikan se vratio u subotu, četiri dana nakon operacije, i postepeno se vraća svojim redovnim dužnostima.

Papin lični lekar, doktor Luiđi Karbone, i njegov hirurg, doktor Stefano Margaritora, naveli su u zajedničkom saopštenju da su rezultati analiza tkiva odstranjenog tokom operacije potvrdili prvobitnu dijagnozu i pokazali da se rak nije proširio.

"Naknadna onkološka procena potvrdila je da dalje lečenje nije neophodno", saopštili su lekari.

1/5 Vidi galeriju Papa Lav XIV Foto: Gregorio Borgia/AP, ETTORE FERRARI/ANSA

Papa se vratio među vernike nakon operacije

Papa Lav XIV pojavio se u sredu na Trgu Svetog Petra, gde je mahao okupljenim hodočasnicima i blagosiljao bebe iz otvorenog papamobila.

Njegova nedeljna opšta audijencija, prva koju je 71-godišnji poglavar Rimokatoličke crkve održao od 7. oktobra, protekla je prema uobičajenom programu.

Vernici su počeli da se okupljaju nekoliko sati ranije, noseći kišobrane zbog slabe kiše i oblačnog vremena.

"Prvo što želim da vam kažem jeste hvala na podršci i molitvama", rekao je papa Lav na početku obraćanja, ne pominjući direktno svoje zdravstveno stanje.

1/9 Vidi galeriju Papa Lav XIV i Emanuel Makron Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Neizvesno putovanje u Južnu Ameriku

I dalje nije poznato da li će papa, koji je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, otputovati u Urugvaj, Argentinu i Peru, kako je prvobitno planirano za period od 6. do 17. novembra.

Glavni hirurg koji je operisao papu izjavio je da bi on mogao potpuno da se oporavi do početka putovanja, ali je državni sekretar Vatikana nagovestio da bi možda bilo potrebno prilagoditi tempo njegovih aktivnosti.