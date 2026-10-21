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Sjedinjene Američke Države pripremaju hitnu evakuaciju dela diplomatskog osoblja i članova njihovih porodica iz ambasada širom Persijskog zaliva zbog straha od nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, potvrdila su u sredu trojica američkih zvaničnika.

Prema informacijama koje je objavio AFP, američko diplomatsko osoblje dobilo je nalog da napusti predstavništva u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Kataru i Bahreinu.

Američki Stejt department priprema izdavanje naredbe o obaveznom odlasku određenih službenika i članova njihovih porodica iz diplomatskih predstavništava u regionu.

Reč je o bezbednosnoj meri koja podrazumeva obavezno napuštanje diplomatskih položaja za osoblje obuhvaćeno naredbom, a ne samo preporuku za dobrovoljni odlazak.

Strah od novih napada na Saudijsku Arabiju

Dvojica američkih zvaničnika navela su da je odluka povezana sa mogućnošću obnove neprijateljstava, posebno sa jemenskim Hutima, pokretom koji uživa podršku Irana.

Američka ambasada u Rijadu izdala je u sredu bezbednosno upozorenje zbog mogućih novih napada Huta na Saudijsku Arabiju, nakon nedavnih smrtonosnih udara na ciljeve u toj zemlji.

Posebnu zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, u kojima je, prema objavljenim informacijama, poginulo 17 ljudi, dok je više od 300 povređeno.

Ti napadi predstavljaju najsmrtonosniji udar na Saudijsku Arabiju u poslednjih više od deset godina.

Huti su prethodne nedelje izveli i raketni napad na predsedničku palatu u Jemenu, u kojem su poginule četiri osobe, dok je deset ranjeno.

Moguća potpuna evakuacija američke misije u Rijadu

Dvojica američkih zvaničnika izjavila su da bi naredba o odlasku mogla da obuhvati celokupno osoblje američke diplomatske misije u Saudijskoj Arabiji, zajedno sa članovima njihovih porodica.

Za sada nije potvrđeno koliko bi ljudi bilo obuhvaćeno evakuacijom, niti kada bi ona mogla da počne.

Bezbednosna situacija dodatno je pogoršana poslednjih nedelja, tokom kojih su Huti intenzivirali raketne napade na Saudijsku Arabiju.

Ova grupa, čije se uporište nalazi u susednom Jemenu, izvodila je napade i na Izrael, kao i na trgovačke brodove koji koriste pomorske pravce povezane sa Sueckim kanalom.

1/11 Vidi galeriju Rat u Jemenu Foto: YAHYA ARHAB/EPA, Saudi Press Agency

Bliski istok na ivici nove eskalacije

Napetosti na Bliskom istoku naglo su porasle nakon što su Sjedinjene Američke Države, pod administracijom predsednika Donalda Trampa, u februaru pokrenule vojne udare na Iran, u neuspešnom pokušaju promene vlasti u Teheranu.

Iran i njegovi regionalni saveznici potom su pojačali napade na američke interese i njihove partnere širom regiona.

Teheran je blokirao Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih pomorskih ruta za svetsku trgovinu naftom, što je izazvalo nagli rast globalnih cena energenata.

Iranske snage izvele su i niz raketnih i napada dronovima na zalivske države u kojima su raspoređene američke vojne snage.

Najnovije pripreme Vašingtona za povlačenje diplomatskog osoblja ukazuju na ozbiljnu zabrinutost američkih vlasti zbog mogućnosti novih napada i širenja sukoba.