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Vladini sajtovi i internet stranice kompanija širom Evrope privremeno su ugašeni kako bi se organizacije zaštitile nakon što je objavljeno kritično bezbednosno ažuriranje zbog ranjivosti u jednom od najrasprostranjenijih programskih jezika.

Programeri programskog jezika PHP, koji se koristi na velikom broju internet sajtova, saopštili su u sredu da su objavljena nova ažuriranja koja otklanjaju dve ranije identifikovane kritične bezbednosne ranjivosti.

Korisnicima je snažno preporučeno da odmah ažuriraju softver.

Britanski i međunarodni stručnjaci za sajber bezbednost upozorili su da bi organizacije koje nisu u mogućnosti da odmah primene neophodne bezbednosne ispravke trebalo da razmotre privremeno gašenje svojih sajtova.

Britanska Kancelarija za budžetsku odgovornost (OBR) saopštila je da je privremeno isključila svoj sajt "zbog kritičnih bezbednosnih problema koji pogađaju PHP".

Internet stranice povezane sa vladama Francuske, Danske, Finske i Holandije takođe su tokom srede bile nedostupne, dok su organizacije pokušavale da zaštite svoje sisteme. Neki od tih sajtova u međuvremenu su ponovo počeli da rade.

Zabrinutost je porasla poslednjih dana zbog mogućnosti da internet stranice koje koriste ranjivi softver budu izložene ozbiljnim sajber napadima.

Foto: ChatGPT

Iz PHP projekta saopšteno je da su obe ranjivosti ocenjene sa 9,2 na skali ozbiljnosti CVSS v4.0, uz poziv korisnicima da "izvrše nadogradnju čim ažuriranje postane dostupno".

U otkrivanju ranjivosti pomogli su i agenti veštačke inteligencije.

Vladini sajtovi širom Evrope privremeno ugašeni

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je sve svoje internet stranice preventivno stavilo u režim održavanja. Korisnicima koji su pokušali da pristupe sajtovima francuske vlade prikazivano je obaveštenje da je "održavanje u toku".

U Holandiji je nekoliko organizacija privremeno isključilo javno dostupne internet stranice, dok je danska opštinska IT kompanija Kombit saopštila da je obustavila rad više servisa, uključujući nacionalnu platformu za komunikaciju između škola i roditelja.

Češka vlada je u sredu uveče takođe privremeno ugasila svoj sajt.

Poremećaji su bili rasprostranjeni i u Finskoj, gde je državni pružalac IT usluga Valtori saopštio da su javno dostupni mrežni servisi državnih institucija isključeni "iz predostrožnosti".

Tim Evropske unije za odgovor na računarske bezbednosne incidente (CERT-EU) upozorio je u utorak da ocena ozbiljnosti od 9,2 ukazuje na rizik od daljinskog izvršavanja koda bez autentifikacije.

Reč je o vrsti bezbednosnog propusta koja napadačima može da omogući pokretanje zlonamernog programskog koda na ranjivim sistemima, bez potrebe za prijavljivanjem ili posedovanjem korisničkih podataka za pristup.

CERT-EU pozvao je organizacije da se pripreme za hitnu primenu bezbednosnih zakrpa na ugroženim sistemima, uz preporuku da oni koji to ne mogu da učine razmotre privremeno isključivanje svojih sajtova.

Agencije za sajber bezbednost u Velikoj Britaniji i Japanu takođe su pozvale korisnike PHP-a da odmah instaliraju ažuriranja ili privremeno ugase sajtove dok ne budu mogli da primene odgovarajuće zakrpe.

Bezbednosne službe upozoravaju na ozbiljne posledice

Portparol britanske vlade saopštio je da su nadležne institucije već započele aktivnosti na identifikovanju i otklanjanju potencijalnih bezbednosnih propusta.

"Širom vlade već se aktivno radi na identifikovanju i otklanjanju svih potencijalnih ranjivosti", naveo je portparol.

"Podstičemo sve organizacije, privatne i javne, velike i male, da prate smernice Nacionalnog centra za sajber bezbednost (NCSC), procene svoju izloženost riziku i preduzmu neophodne mere za zaštitu svojih sistema."

Američka Nacionalna bezbednosna agencija (NSA) saopštila je da ovakve ranjivosti "često omogućavaju direktan pristup sistemu datoteka ili bazi podataka servera".

NSA je upozorila da bi organizacije koje nisu u mogućnosti da odmah instaliraju ažuriranja trebalo da isključe ugrožene sisteme kako bi u potpunosti otklonile rizik.

Australijski centar za sajber bezbednost (ACSC) pozvao je organizacije da identifikuju PHP sisteme u svojim okruženjima, pripreme se za instaliranje bezbednosnih zakrpa i prate aplikacije kako bi otkrile eventualne znakove zlonamernih aktivnosti.

Fondacija Vikimedija, koja upravlja internet enciklopedijom Vikipedija, saopštila je u sredu da radi na otklanjanju bezbednosnih ranjivosti u programskom jeziku PHP.

Kompanija GoDaddy, koja pruža usluge internet hostinga, upozorila je da bi ovi propusti mogli da omoguće napadačima pristup ugroženim serverima, što potencijalno može dovesti do krađe podataka, neovlašćenih izmena sadržaja sajtova ili potpunog preuzimanja kontrole nad sistemima.

Sajber napadi već počeli, stručnjaci upozoravaju na hitnu reakciju

Dejn Kneht, glavni tehnološki direktor kompanije Cloudflare, koja se bavi bezbednošću internet i klaud sistema, izjavio je da su napadi već počeli i da kompanija ažurira pravila svog zaštitnog zida kao privremenu meru.

"Već primećujemo prve napade i ažuriramo mere zaštite kako se pojavljuju novi načini napada. Ovo je SAMO PRIVREMENO REŠENJE. Instalirajte zakrpe čim PHP objavi ažuriranje", napisao je Kneht na društvenoj mreži X.

Don Smit, potpredsednik za obaveštajne podatke o pretnjama u jedinici Sophos Counter Threat Unit, upozorio je da bezbednosni timovi moraju da daju prioritet sistemima koji su direktno dostupni putem interneta.

"Bezbednosni timovi trebalo bi da daju prioritet sistemima dostupnim sa interneta, da što pre potvrde koje su verzije pogođene nakon objavljivanja zvaničnog bezbednosnog upozorenja i da bez odlaganja primene ažuriranja", rekao je Smit.

On je naglasio da sajber kriminalci veoma brzo reaguju na otkrivanje novih ranjivosti, naročito uz pomoć veštačke inteligencije.