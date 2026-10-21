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Ruski predsednik Vladimir Putin pristao je na nastavak mirovnih pregovora sa Ukrajinom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država već narednog meseca, saopštio je Kremlj u sredu, nakon što se Putin sastao sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom u okviru najnovijih napora Vašingtona da zaustavi najkrvaviji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.

Pregovori u raskošnoj carskoj palati u Sankt Peterburgu, tokom kojih se Vitkof po deveti put lično sastao sa Putinom, počeli su gestom dobre volje Rusije. Moskva je oslobodila Stivena Habarda, penzionisanog američkog nastavnika koji je bio pritvoren u Rusiji, a čije je oslobađanje američki predsednik Donald Tramp prethodno zatražio od ruskog lidera.

Sastanak je održan u trenutku sve veće zabrinutosti u Kijevu i među njegovim saveznicima da se Sjedinjene Američke Države udaljavaju od Ukrajine, povremeno uskraćujući obaveštajne podatke o ruskim napadima u realnom vremenu i otežavajući funkcionisanje ukrajinskih vojnih komunikacija.

Najnoviji razgovori održani su i više od dve godine nakon što je Tramp tokom svoje uspešne predsedničke kampanje obećao da će okončati rat u Ukrajini u roku od 24 sata.

Novi pregovori mogli bi da počnu 10. novembra

Kremlj je saopštio da bi novi trilateralni mirovni pregovori, koji bi se vodili na tehničkom nivou, mogli da budu održani u Abu Dabiju, a njihov fokus bio bi na pronalaženju načina za garantovanje bezbednosti Ukrajine i Rusije nakon završetka rata.

Pregovori bi mogli da počnu 10. novembra ili nakon tog datuma, navodi Kremlj.

Poslednji mirovni pregovori uz posredovanje SAD održani su u februaru, pre nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Međutim, Kremlj je bio manje optimističan kada je reč o ishodu razgovora koje je Vitkof dan ranije vodio u Oslu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, liderima Finske i Norveške, kao i predstavnicima Evrope i NATO-a.

Vitkof je Putinu preneo da je tokom tih razgovora ostvaren "određeni napredak", dok je jedan američki zvaničnik izjavio da je Ukrajina iznela nove ideje i predloge.

"Te nijanse, da tako kažemo, ne zadovoljavaju nas u potpunosti", rekao je Putinov savetnik Jurij Ušakov novinarima nakon sastanka u Sankt Peterburgu, koji je trajao gotovo tri sata.

Moguć sastanak Trampa, Putina i Sija

Ukrajina i Rusija i dalje imaju veoma udaljene stavove kada je reč o uslovima eventualnog mirovnog sporazuma, iako je Tramp poslednjih nedelja pojačao pritisak na Ukrajinu da postigne neku vrstu dogovora.

Američki predsednik je u utorak poručio da je vreme da Ukrajina okonča rat ili će se suočiti sa "nečim veoma lošim".

Putin je tokom razgovora u sredu ponudio i pomoć Trampu u rešavanju pitanja Irana, ističući da Rusija decenijama održava odnose sa Teheranom i da je više puta nudila da iskoristi svoj uticaj kako bi odgovorila na američku zabrinutost zbog iranskog nuklearnog programa.

Prema saopštenju Kremlja, Putin je rekao Vitkofu da je postizanje sporazuma sa Teheranom moguće i neophodno.

Ruski predsednik je takođe naveo da bi Rusija mogla da isporučuje ogromne količine đubriva Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pomogla američkim poljoprivrednicima.

Razgovaralo se i o mogućem sastanku Trampa, Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga u Kini narednog meseca.

Kremlj je saopštio da Peking već priprema ono što bi, prema njegovim navodima, bio prvi sastanak te vrste u istoriji.

Nove ideje za mirovni sporazum

Putin do sada nije pokazao mnogo znakova spremnosti na kompromis kada je reč o svojim ključnim ratnim ciljevima, među kojima su potpuna ruska kontrola nad Donjeckom oblašću na istoku Ukrajine, odustajanje Kijeva od članstva u NATO-u i postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma umesto privremenog prekida vatre.

Sastanku sa Vitkofom prisustvovao je i Kiril Dmitrijev, Putinov specijalni izaslanik za investicije.

Kremlj je saopštio da se razgovaralo o velikim zajedničkim ekonomskim projektima, uključujući neke koji su blizu realizacije.

Vitkof je rekao da je doneo dokumenta sa različitim idejama za potencijalni mirovni sporazum, koje bi Putin trebalo da razmotri, kao i da je Trampov zet Džared Kušner želeo da ruskom predsedniku prenese određene predloge.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Kušner se kasnije uključio u sastanak telefonskim putem.

Zelenski je izjavio da se nada da će tokom trilateralnog sastanka sa Putinom i Trampom razgovarati o ključnim pitanjima za okončanje rata.

Kremlj je više puta naglašavao da bi svaki sastanak Putina i Zelenskog morao prethodno detaljno da bude pripremljen na nivou njihovih saradnika kako bi imao smisla.

Pogoršanje odnosa SAD i Ukrajine

Odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine naglo su se pogoršali otkako je Tramp početkom ovog meseca objavio sporazum o izvozu dizela iz Rusije, čiji je cilj snižavanje cena goriva u SAD.

Visoke cene goriva, koje su porasle nakon što je Tramp pokrenuo napade na Iran, predstavljaju politički problem za njegove republikance uoči novembarskih izbora za Kongres.

Od postizanja sporazuma o dizelu, Ukrajina se žalila na poremećaje u razmeni pojedinih obaveštajnih podataka i korišćenju vojnog satelitskog sistema Starshield.

Ipak, Zelenski je rekao da je tokom sastanka u Oslu u utorak postignut dogovor o rešavanju tih problema.

Pozivajući se na američke zvaničnike i osobe upoznate sa situacijom, Volstrit džornal je u sredu objavio da je milijarder Ilon Mask prošle nedelje naredio usporavanje vojne verzije satelitskog servisa Starlink kompanije SpaceX, na koju se Ukrajina oslanja prilikom praćenja ruskih napada balističkim raketama.

Rojters nije mogao odmah nezavisno da potvrdi ove navode.

Mask je ranije izjavio da svaku takvu odluku donosi američka vojska ili predsednik SAD.