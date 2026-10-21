Slušaj vest

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez optužio je danas Sjedinjene Američke Države da prete državama članicama Ujedinjenih nacija uvođenjem sankcija ukoliko stanu na stranu Kube tokom predstojećeg godišnjeg glasanja u Ujedinjenim nacijama, koje se održava sledeće nedelje, a tiče se rezolucije kojom se poziva na okončanje američkog embarga prema Kubi.

"Američki Stejt department vrši pritisak bez presedana, ponekad na ličan i drzak način, čak i od strane samog državnog sekretara, kako bi naveo države članice UN da promene svoj glas", rekao je Rodrigez, prenosi Rojters.

On je istakao da su američki zvaničnici pretili uskraćivanjem viza, kao i uvođenjem trgovinskih i ekonomskih sankcija onim članicama UN koje u Ujedinjenim nacijama stanu na stranu Kube.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Ranije ove sedmice američki ambasador pri UN Majk Volc pozvao je zemlje članice da glasaju protiv rezolucije koja podržava Kubu, nazvavši je "izgovorom za opravdavanje (kubanske) represije i bede kubanskog naroda".

SAD sprovode trgovinski embargo prema Kubi već više od 60 godina.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa pojačala je pritisak na Kubu početkom ove godine, kada su uvedene blokade isporuka goriva Kubi, oštre sankcije velikom broju kubanskih zvaničnika i državnih subjekata.

Rojters navodi da rezultati glasanja u UN imaju političku težinu, ali da u praksi samo američki Kongres može da ukine embargo.