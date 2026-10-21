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Bivši guverner mađarske centralne banke Đerđ Matolči priveden je danas u okviru istrage o fondacijama osnovanim tokom njegovog mandata, za koje tužilaštvo tvrdi da su prouzrokovale ogromnu finansijsku štetu.

Slučaj se odnosi na mrežu fondacija i kompanija koje je centralna banka osnovala pod Matolčijevim rukovodstvom. Tužilaštvo i policija od početka 2025. godine istražuju kako je više od 266 milijardi forinti (817 miliona dolara) sredstava centralne banke preusmereno preko tih subjekata, što je, prema navodima tužilaštva, prouzrokovalo izuzetno veliku finansijsku štetu.

Istraga je pokrenuta nakon što je izveštaj Državne revizorske kancelarije upozorio na sporne investicije fondacije koju je osnovala Mađarska narodna banka (NBH) i kompanije Optima Investment Ltd, koja je upravljala imovinom fondacije.

Saslušanje i sumnje na prevaru

"U okviru istrage tužilaštvo je danas saslušalo i privelo bivšeg guvernera NBH Đerđa Matolčija i njegove saučesnike u svojstvu osumnjičenih", saopštilo je tužilaštvo.

Dodaje se da je pokrenut postupak izdavanja međunarodnih poternica za još dve osobe, kao i da je Matolči odbio da iznese odbranu.

Matolčijev advokat Pal Batki potvrdio je Rojtersu da je njegov klijent priveden.

"Sumnje protiv mog klijenta mogu se sažeti kao veoma složen skup optužbi koje još nismo imali priliku da u celosti proučimo i razmotrimo", rekao je Batki.

Mađarski portal Telex, pozivajući se na Batkija, objavio je da je Matolči saslušan zbog sumnje na prevaru kojom je prouzrokovana velika finansijska šteta, kao i zbog upotrebe falsifikovane privatne isprave.

Advokat je naveo da tužilaštvo traži određivanje pritvora bivšem guverneru, o čemu bi sud trebalo da odluči tokom ove nedelje.

Matolči je u aprilu izjavio da centralna banka nije imala zakonska ovlašćenja da se meša u poslovanje fondacija jer su one "delovale nezavisno".

Premijer Peter Mađar poručio je da se mora istražiti prethodno poslovanje Centralne banke, a njegova vladajuća stranka u tu svrhu osnovala je i parlamentarnu komisiju.

Zaplenjena imovina i mehanizam navodne prevare

Mađarsko tužilaštvo i policija u maju su zaplenili oko 92 milijarde forinti (300 miliona dolara) u novcu i hartijama od vrednosti u okviru istrage o pranju novca povezane sa fondacijama koje je centralna banka osnovala pre nekoliko godina.

Prema navodima tužilaštva, NBH je 2014. godine, tokom Matolčijevog mandata, osnovala fondacije Pallas Athene i dodelila im javna sredstva ostvarena zahvaljujući kursnim dobicima centralne banke.

Pretposlednjeg radnog dana Matolčijevog mandata, 28. februara 2025. godine, fond privatnog kapitala koji je zastupala Optima zaključio je ugovor o pozajmljivanju hartija od vrednosti, koji tužilaštvo smatra fiktivnim.