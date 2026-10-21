Dečak Vinsent iz Arizone, koji je proglašen mrtvim, a zatim pronađen živ u bolničkoj mrtvačnici.

Slušaj vest

Majka 18-mesečnog dečaka iz SAD, koji je proglašen mrtvim, a zatim pronađen živ u bolničkoj mrtvačnici, progovorila je o traumatičnom događaju. Njen sin Vinsent pretrpeo je teško oštećenje mozga i biće mu potrebna doživotna nega, piše Metro.

Vinsent, sin Aleksus Fjordilino, pronađen je 8. februara kako pluta u porodičnom bazenu u Gilbertu, u američkoj saveznoj državi Arizoni.

Aleksus i njen suprug Anđelo pokušavali su da ga reanimiraju do dolaska Hitne pomoći, koja ga je prevezla u medicinski centar Mersi Gilbert.

Otprilike sat vremena nakon dolaska, lekar Hitne službe Arjan Tusi proglasio je Vinsenta mrtvim.

"Kada sam stigla u bolnicu, mislila sam da će mi ti ljudi pomoći", rekla je Aleksus za ABC 15.

Umesto toga, kako tvrdi, rekli su joj da mora da se oprosti od sina.

"Znate li koliko je to teško?", upitala je.

Više od pet sati nakon što je Vinsent proglašen mrtvim, pronađen je živ u bolničkoj mrtvačnici. Otkrili su ga zaposleni u mrtvozorničkoj službi koji su došli da preuzmu telo.

"Završio je u mrtvačnici. Bio je sam", rekla je Aleksus.

Dečak je odmah prevezen u dečju bolnicu u Finiksu. Magnetna rezonanca potvrdila je teško oštećenje mozga, zbog čega će mu biti potrebna stalna nega.

Svekrva primetila da dečak diše

Aleksus i njena porodica sada postavljaju pitanja o odlukama koje su lekari doneli.

Prisetila se kako joj je doktor Arjan Tusi, nedugo nakon Vinsentovog dolaska, rekao da mu je krv previše kisela. Objasnio joj je da, čak i ako uspeju da ga ožive, neće imati kvalitetan život.

"Vratio se posle pet ili deset minuta i rekao nešto poput: 'Da, pH vrednost mu je previsoka. Krv je previše kisela. Čak i ako ga vratimo, to ne bi bio kvalitetan život. Patio bi. Zato mislim da je najbolje da proglasim vreme smrti'", ispričala je majka.

Rekla je da je nakon toga zagrlila Vinsenta kako bi se oprostila.

Međutim, kada je njena svekrva zagrlila dečaka, učinilo joj se da čuje kako diše.

Medicinsko osoblje tada je objasnilo da je to normalno i da se verovatno radi o nevoljnim trzajima koji se javljaju kada mozak ostane bez kiseonika.

"Tusi mi je bahato rekao da je on lekar"

Prema policijskom izveštaju do kojeg je došao Daily Mail, i drugi su primetili da dete diše pre nego što ga je doktor Tusi proglasio mrtvim.

Jedan policajac izjavio je da je čuo medicinsku sestru kako govori "imam puls", pre nego što je osoblje pokušalo da reanimira Vinsenta.

U svom izveštaju policajac je opisao i reakciju lekara.

"Tusi mi je bahato rekao da je on lekar, da ima diplomu, da je s razlogom završio medicinski fakultet i da ga pustim da radi svoj posao", navodi se u zapisniku.

Doktor Tusi je zatim naredio osoblju da prekine reanimaciju i druge medicinske postupke.

"Ako nema primedbi, proglasio bih vreme smrti", rekao je, prema navodima policajca.

Smrt je proglašena u 18.20 časova, a roditeljima je šest minuta kasnije rečeno da se oproste od deteta.

Jedna policajka kasnije je prijavila da je čula još jedan zvuk nalik udisaju dok su Vinsenta premeštali u mrtvačnicu.

Dodatna pitanja izazvala je i medicinska dokumentacija.

"Nema tu srećnog završetka"

Advokat porodice Džon Bruer izjavio je da je doktor Tusi odluku o proglašenju smrti zasnovao na analizi gasova u krvi.

Međutim, dokumentacija pokazuje da je smrt proglašena u 18.20 časova, dok su rezultati testa stigli tek u 18.38, odnosno 18 minuta kasnije.

U medicinskoj dokumentaciji takođe se navodi da lekar nije izmerio unutrašnju telesnu temperaturu dečaka niti je preduzeo mere zagrevanja, delimično upravo zbog pomenutog testa.

"Bio je sam. Bio je sam pet i po sati. Kako to možete da uradite bebi?", upitala je Aleksus.

Objavila je i fotografiju Vinsenta u invalidskim kolicima tokom fizikalne terapije, kako bi pokazala trajne posledice koje je pretrpeo.

"Ovo jednostavno ne prestaje. Nema tu srećnog završetka", poručila je.

Kompanija Dignity Health, koja upravlja bolnicom, u izjavi za ABC 15 opisala je situaciju kao "potresnu".

## Policija nije utvrdila osnovanu sumnju na krivično delo

"Iz poštovanja prema privatnosti pacijenta, ne možemo da delimo nikakve informacije niti da komentarišemo osobe uključene u lečenje", izjavio je portparol kompanije.

Advokat doktora Tusija, Skot Holden, rekao je za Daily Mail da su misli njegovog klijenta uz Vinsenta i njegovu porodicu.

"Zbog sudskog postupka i zakona o privatnosti pacijenata, trenutno ne možemo da govorimo o detaljima pružene medicinske nege", dodao je.

Narednik Džordan Trakenbrod iz policije u Gilbertu izjavio je da istragom nije utvrđena osnovana sumnja na krivično delo.