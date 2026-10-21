Slušaj vest

Britanski turista (24) preminuo je od teške alergijske reakcije na kikiriki nakon što je jeo ćurose u Buenos Ajresu, uprkos tome što mu je osoblje kafića reklo da poslastice ne sadrže orašaste plodove.

Kito je doživeo anafilaktički šok 30. oktobra 2025. godine, odmah nakon što je probao čurose. Sud je čuo da je pre naručivanja pitao osoblje, na engleskom i španskom, da li pecivo sadrži kikiriki, na šta mu je rečeno odrično.

Putovao je sa svojom devojkom Naomi Paj, a prethodno je jeo ćurose u Meksiku i Peruu bez ikakvih problema.

Njegova devojka je svedočila da je Kito odmah osetio prisustvo orašastih plodova. Vozili su se metroom do svog smeštaja, ali mu se stanje iznenada pogoršalo. Usne su mu počele da otiču i teško je disao. Paj je pozvala hitnu pomoć, otrčala po EpiPen i ubrizgala mu adrenalin u butinu neposredno pre nego što je stigla medicinska ekipa. Ona je napomenula da je osoblje "čvrsto potvrdilo" da u ćurosima nema orašastih plodova.

Analiza je potvrdila prisustvo kikirikija

Lekari su uspeli da ga reanimiraju i prebačen je na odeljenje intenzivne nege. Umro je nedelju dana kasnije od anafilaktičkog šoka i hipoksičnog oštećenja mozga, izazvanog nedostatkom kiseonika.

Tokom istrage, saznalo se da su Kitov otac i brat kasnije posetili isti kafić. Naručili su istu hranu i ponovo pitali osoblje da li sadrži kikiriki. Jedan konobar je rekao da ne zna, dok je drugi tvrdio da ne sadrži. Uzorak hrane je odnet u lokalnu laboratoriju na analizu, a testiranje je pokazalo da sadrži 20 mg proteina kikirikija po kilogramu.

Kitova majka, Keri Bert, rekla je da je njen sin "pretrpeo katastrofalnu alergijsku reakciju na hranu koja je bila kontaminirana kikirikijem".

Istraga je utvrdila da je smrt Harija Kita bila nesrećan slučaj.