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Ribolov na Jadranu ponekad može da donese iznenađenja kakva niko ne očekuje, a jedan ribolovac uverio se u to kada je sa dubine od više od 30 metara izvukao nešto što definitivno nije želeo da vidi na svojoj udici.

Snimak neobičnog ulova objavljen je u Fejsbuk grupi "Morem plovim i lovim", gde je izazvao brojne šaljive komentare.

Ribolovac je strpljivo čekao da nešto zagrize, a kada je konačno počeo da izvlači udicu, usledilo je veliko iznenađenje. Umesto ribe ili lignje, iz mora je izvukao ni manje ni više nego papuču.

"Vidiš, i ovo se može izvući sa 32, 33 metra. Vidi! Koliko je ova u moru. J*""* ti papuču", prokomentarisao je razočarani ribolovac, očigledno ne verujući šta je uspeo da upeca.

Papuču uporedio sa lignjom

Međutim, tu nije bio kraj neobičnoj situaciji. Nakon što se papuča otkačila sa udice i ponovo završila u moru, ribolovac je nastavio da komentariše njen povratak u dubinu.

"Evo, otkačila se. Kao podmornica zaranja. Rekao bi čovek da lignja zaranja", našalio se dok je posmatrao kako papuča tone prema morskom dnu.

Snimak je ubrzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža, koji nisu propustili priliku da se našale na račun nesvakidašnjeg ulova.

Pojedini su se zapitali zašto je ribolovac papuču vratio u more, dok su drugi komentarisali njen izgled.

"Vojnička papuča", napisao je jedan korisnik.

"Ostavio si je, biće da poraste, mala je", našalio se drugi.

Bilo je i onih koji su ribolovcu poželeli da ovakav ulov ima svakog dana.