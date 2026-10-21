NAPAD NA RUSKI KOMANDNI CENTAR! Ukrajinci izveli seriju napada, pogođeni ključni vojni objekti na okupiranim teritorijama
- Ukrajinske snage napale su ruske komandne položaje i skladišta opreme u Luganskoj, Donjeckoj oblasti i na Krimu, sa ciljem da poremete komandovanje i logistiku.
- Dronovima je pogođena i telekomunikaciona infrastruktura u okupiranim delovima Donjecke i Luganske oblasti, uključujući objekte Ugletelekoma i Lugakoma.
Ukrajinske odbrambene snage izvele su 20. oktobra i tokom noći između 20. i 21. oktobra napade na ruske vojne komandne položaje i skladišta vojne opreme na okupiranim teritorijama Luganske i Donjecke oblasti, kao i na Krimu, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
Napadi su bili usmereni na ruske komandne položaje u blizini okupiranog grada Luganska i naselja Kurahovo u Donjeckoj oblasti.
Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, cilj napada na komandne objekte jeste ometanje ruskog sistema komandovanja i otežavanje koordinacije između jedinica na bojnom polju.
Ukrajinske snage gađale su i ruska vojna skladišta u blizini Jani Kapua na privremeno okupiranom Krimu i Čistjakova u Donjeckoj oblasti.
Generalštab je naglasio da su napadi na logističke objekte usmereni na uništavanje ruskih vojnih zaliha i ometanje isporuke neophodne opreme i drugih sredstava jedinicama na prvoj liniji fronta.
Ukrajinski dronovi gađali telekomunikacionu infrastrukturu
Ove operacije poklopile su se sa odvojenim ukrajinskim napadima dronovima na telekomunikacionu infrastrukturu u okupiranim delovima Donjecke i Luganske oblasti, gde su objekti koji obezbeđuju mobilne komunikacije, pristup internetu i prenos podataka navodno pretrpeli veliku štetu.
Prema informacijama OSINT kanala Exilenova+, ukrajinske snage su 20. oktobra pogodile centar za obradu podataka telekomunikacionog operatera Ugletelekom u okupiranom Donjecku.
Sledeće noći, 21. oktobra, u novom napadu dronovima pogođena je zgrada u okupiranom Lugansku u kojoj se nalaze mobilni operater Lugakom i Centar za telekomunikacione usluge.
Ukrajinci objavili prve snimke tajne podzemne operacije
U međuvremenu, ukrajinske snage otkrile su i pojedine detalje odvojene vojne inicijative koja uključuje podzemne operacije, ukazujući na još jedan aspekt njihovog delovanja tokom nastavka borbi.
Drugi korpus "Hartija" Nacionalne garde Ukrajine objavio je 21. oktobra prve snimke operacije "VELES", zajedničke podzemne misije sprovedene u saradnji sa drugim jedinicama ukrajinskih odbrambenih snaga.
"Hartija" nije otkrila lokaciju operacije, njene ciljeve, trajanje niti trenutni napredak.
Ipak, objavljeni snimci pružaju redak uvid u podzemne vojne aktivnosti, dok ukrajinske snage nastavljaju da prilagođavaju svoju taktiku ratištu na kojem bespilotne letelice imaju sve značajniju ulogu.
(Kurir.rs/United24media)