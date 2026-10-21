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Ukrajinske odbrambene snage izvele su 20. oktobra i tokom noći između 20. i 21. oktobra napade na ruske vojne komandne položaje i skladišta vojne opreme na okupiranim teritorijama Luganske i Donjecke oblasti, kao i na Krimu, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Napadi su bili usmereni na ruske komandne položaje u blizini okupiranog grada Luganska i naselja Kurahovo u Donjeckoj oblasti.

Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, cilj napada na komandne objekte jeste ometanje ruskog sistema komandovanja i otežavanje koordinacije između jedinica na bojnom polju.

Ukrajinske snage gađale su i ruska vojna skladišta u blizini Jani Kapua na privremeno okupiranom Krimu i Čistjakova u Donjeckoj oblasti.

Generalštab je naglasio da su napadi na logističke objekte usmereni na uništavanje ruskih vojnih zaliha i ometanje isporuke neophodne opreme i drugih sredstava jedinicama na prvoj liniji fronta.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Sankt Peterburg Foto: X printscreen

Ukrajinski dronovi gađali telekomunikacionu infrastrukturu

Ove operacije poklopile su se sa odvojenim ukrajinskim napadima dronovima na telekomunikacionu infrastrukturu u okupiranim delovima Donjecke i Luganske oblasti, gde su objekti koji obezbeđuju mobilne komunikacije, pristup internetu i prenos podataka navodno pretrpeli veliku štetu.

Prema informacijama OSINT kanala Exilenova+, ukrajinske snage su 20. oktobra pogodile centar za obradu podataka telekomunikacionog operatera Ugletelekom u okupiranom Donjecku.

Sledeće noći, 21. oktobra, u novom napadu dronovima pogođena je zgrada u okupiranom Lugansku u kojoj se nalaze mobilni operater Lugakom i Centar za telekomunikacione usluge.

1/20 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev u noći između 13. i 14. oktobra 2026. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Ukrajinci objavili prve snimke tajne podzemne operacije

U međuvremenu, ukrajinske snage otkrile su i pojedine detalje odvojene vojne inicijative koja uključuje podzemne operacije, ukazujući na još jedan aspekt njihovog delovanja tokom nastavka borbi.

Drugi korpus "Hartija" Nacionalne garde Ukrajine objavio je 21. oktobra prve snimke operacije "VELES", zajedničke podzemne misije sprovedene u saradnji sa drugim jedinicama ukrajinskih odbrambenih snaga.

"Hartija" nije otkrila lokaciju operacije, njene ciljeve, trajanje niti trenutni napredak.