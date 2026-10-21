Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Klimatski fenomen El Ninjo mogao bi da dostigne do sada nezabeležen intenzitet, a temperature mora u tropskom delu Tihog okeana mogle bi da porastu na rekordne nivoe, saopštila je Svetska meteorološka organizacija (WMO).

Temperature mora na tom području nikada nisu bile toliko visoke u poslednjih 40 godina, otkako se sprovode merenja, izjavila je u Ženevi generalna sekretarka WMO-a Selest Saulo.

Foto: Društvene Mreže

Veliko zagrevanje Tihog okeana

Prema klimatskim modelima, temperature u Tihom okeanu mogle bi da porastu za 3,8 stepeni Celzijusa iznad dugogodišnjeg proseka, dok je do sada najveće zabeleženo odstupanje iznosilo oko tri stepena.

Saulo je objasnila da se smatra da je El Ninjo nastupio kada temperature porastu najmanje 0,5 stepeni Celzijusa iznad uobičajenih vrednosti.

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji se javlja svakih nekoliko godina, a u zavisnosti od regiona može da izazove velike suše ili izuzetno obilne padavine.

Naučnici smatraju da se njegovi efekti pojačavaju pod uticajem klimatskih promena i zagrevanja atmosfere.