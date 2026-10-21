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Američka vojska počela je da koristi izviđačke dronove češko-ukrajinskog porekla tokom NATO vojnih vežbi u Nemačkoj, kako bi svoje vojnike pripremila za savremeno ratovanje. Reč je o bespilotnoj letelici STORK LR, razvijenoj na osnovu iskustava iz rata u Ukrajini, gde dronovi imaju jednu od ključnih uloga na bojnom polju.

Pripadnici 1. bataljona 4. pešadijskog puka američke vojske koristili su ovaj dron 16. oktobra tokom vežbe "Combined Resolve 27-01" na vojnom poligonu Hohenfels u Nemačkoj.

Njihov zadatak bio je da glume protivničke snage i ostalim američkim i savezničkim jedinicama omoguće obuku u uslovima što sličnijim stvarnom ratu.

Fotografiju američkih vojnika nakon lansiranja drona objavila je zvanična američka vojna platforma DVIDS.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Dron može da leti više od pet sati

STORK LR je izviđački dron koji je razvila kompanija U&C UAS sa sedištem u Češkoj. Namenjen je dugotrajnom osmatranju terena, praćenju kretanja neprijateljskih snaga i prikupljanju informacija koje mogu pomoći komandantima da donose odluke.

Prema podacima proizvođača, dron može da ostane u vazduhu do pet sati i 30 minuta, dok njegov domet iznosi do 135 kilometara. Težak je svega 14 kilograma.

Opremljen je kamerama koje omogućavaju dnevno i noćno osmatranje, a snimke može da šalje operaterima u realnom vremenu.

To znači da vojnici mogu da prate kretanje protivničkih jedinica, vozila i druge aktivnosti bez potrebe da se fizički približavaju opasnom području.

Dron se lansira pomoću katapulta, a sleće na donji deo trupa, zbog čega mu nije potrebna klasična pista.

Jedna od njegovih važnijih karakteristika jeste otpornost na ometanje satelitske navigacije. Ukoliko izgubi GPS signal ili bude izložen pokušaju lažiranja signala, može automatski da pređe na drugi sistem navigacije.

Ipak, to ne znači da je potpuno otporan na elektronsko ometanje, jer neprijatelj i dalje može da pokuša da prekine vezu između drona i njegovog operatera.

Amerikanci koriste iskustva iz rata u Ukrajini

Posebno je zanimljivo što STORK LR ima direktnu vezu sa ukrajinskom industrijom dronova.

Kompaniju U&C UAS osnovali su suvlasnici ukrajinske kompanije DeViRo, poznate po proizvodnji izviđačkih dronova Leleka, koji se koriste u Ukrajini.

Proizvodnja je organizovana u češkom gradu Kolinu, dok je planirano da se deo testiranja, održavanja i obuke operatera obavlja u Ukrajini.

Na taj način kompanija nastoji da spoji evropske proizvodne kapacitete sa iskustvom ukrajinskih stručnjaka.

U maju 2026. godine U&C UAS objavio je da je, u saradnji sa kompanijom ATP Gov, sklopio ugovor o isporuci izviđačkih dronova jedinicama američke vojske u Evropi.

Ugovor je predviđao upotrebu bespilotnih letelica za izviđanje i zaštitu vojnih baza, ali nisu objavljeni podaci o broju naručenih dronova, njihovoj ceni ili rokovima isporuke.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska napušta vojne baze u Siriji Foto: Mitib Huseyin / AFP / Profimedia, Izz Aldien Alqasem / AFP / Profimedia, Bakr ALKASEM / AFP / Profimedia

Američka vojska menja način obuke

Rat u Ukrajini pokazao je koliko bespilotne letelice mogu da utiču na tok borbi. Dronovi omogućavaju gotovo neprekidno osmatranje položaja, otkrivanje kretanja jedinica i preciznije usmeravanje artiljerijske vatre.

Zbog toga američka vojska nastoji da svoje jedinice pripremi za situacije u kojima ih protivnik može neprestano nadgledati iz vazduha.

Tokom vežbe u Nemačkoj STORK LR je korišćen upravo u takvom okruženju. Jedinica koja je glumila protivnika upotrebljavala je dron kako bi ostale snage morale da se prilagođavaju mogućnosti da budu otkrivene iz vazduha.

Američki vojni stručnjaci ističu da više nije dovoljno samo naučiti vojnike da upravljaju dronovima. Podjednako je važno da prikupljene informacije brzo stignu do jedinica kojima su potrebne i da se pravilno koriste tokom borbenih operacija.

Iako je prisustvo STORK LR na vežbi potvrđeno, američka vojska nije objavila rezultate njegovog korišćenja niti detalje o zadacima koje je obavljao.

Za sada nema ni potvrde da je ovaj model uveden u široku upotrebu u američkim oružanim snagama.