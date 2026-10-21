Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u sredu za emisiju "Fox & Friends" da je spreman da prihvati zamrzavanje trenutnih linija fronta u ratu Rusije protiv Ukrajine, u nastojanju da se dugogodišnji sukob okonča.

Zelenski je to rekao odgovarajući na pitanje voditelja Brajana Kilmejda da li bi "prihvatio mirovni sporazum kojim bi se sve zamrzlo u trenutnom stanju, pri čemu bi Ukrajina zadržala 75 odsto ili više svoje teritorije, bez obzira na to kako je rat počeo".

"Da, u ovom trenutku moramo da zamrznemo stanje. Mislim da je to realan način da se ovaj rat okonča. Mi to nazivamo prekidom vatre ili 'zaustavljanjem ubijanja', kako je to nazvao predsednik Tramp", odgovorio je Zelenski.

"Zamrzavanje i zaustavljanje. To je, naravno, minimum koji nam je danas potreban od Rusije. Nakon toga ćemo se, svakako, obratiti predsedniku i Evropljanima i zatražiti bezbednosne garancije", nastavio je ukrajinski predsednik.

"To je najvažnije, da se ne plašimo. Potrebno nam je da se 9,5 miliona ljudi koji su izgubili svoje domove i nalaze se u inostranstvu i na drugim mestima vrate u Ukrajinu, kako bi mogli da žive i izgrađuju svoju zemlju", rekao je Zelenski.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Moskva odbacuje prekid vatre koji bi omogućio Ukrajini da se ponovo naoruža

Rusija je u više navrata odbacivala predloge o prekidu vatre sa Ukrajinom, tvrdeći da bi takvi sporazumi Kijevu omogućili da dobije vreme za ponovno naoružavanje.

"Neće biti prekida vatre koji bi mu omogućio da dođe sebi i da ga ponovo napune oružjem", izjavio je prošle nedelje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenela je agencija Interfaks.

Zelenski je u sredu na društvenoj mreži Iks napisao da "Rusija napada našu zemlju praktično svakog sata".

"Naravno, mi ne gubimo ovaj rat. Ali gubimo ljude. Zbog ruskih napada gubimo ljude i vreme. To je velika tragedija, jer naša deca nemaju pravi život ni detinjstvo. I ne samo deca, već svi ljudi", napisao je u drugoj objavi.

"Zato moramo da okončamo ovaj rat što je pre moguće. Nadam se da će nam naši partneri, Amerikanci i Evropljani, pomoći. Neka Bog blagoslovi naše snažne vojnike koji ostaju čvrsti na bojnom polju. To mi pomaže da ostanem snažan tokom svih pregovora", dodao je Zelenski.

Putin načelno pristao na nastavak pregovora posle 10. novembra

Izjave Zelenskog usledile su istog dana kada je američki predsednik Donald Tramp obezbedio oslobađanje Stivena Habarda iz Rusije, penzionisanog američkog nastavnika koji je bio zatvoren pod optužbom da se kao plaćenik borio u Ukrajini.