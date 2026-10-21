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Ruski borbeni avion Su-30SM srušio se 21. oktobra u blizini groblja u ruskoj Kalinjingradskoj oblasti tokom trenažnog leta. Oba pilota uspela su da se katapultiraju pre nego što je letelica udarila u zemlju, ali su, prema izveštajima, zadobila povrede.

Kako je 21. oktobra preneo ruski medij REN TV, nesreća se dogodila oko 12.53 časova po lokalnom vremenu u Černjahovskom okrugu, između sela Timofejevka i Zeljoni Bor. Oba člana posade navodno su povređena i prevezena u vojnu bolnicu.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je pad aviona, navodeći da je Su-30SM obavljao planirani trenažni let bez municije. Ministarstvo tvrdi da se letelica srušila u nenaseljenom području i da povrede pilota nisu opasne po život.

Ukrajinski OSINT Telegram kanal Exilenova+ objavio je snimak na kojem se navodno vidi trenutak kada ruski lovac gubi visinu i pada na zemlju u blizini groblja.

Uzrok pada aviona za sada nije poznat, a ruske vlasti istražuju okolnosti nesreće.

Kalinjingrad važna vojna baza Rusije

Kalinjingrad je strateški važna ruska eksklava smeštena između Poljske i Litvanije, dve članice NATO-a. U ovoj oblasti nalazi se sedište ruske Baltičke flote, kao i nekoliko vojnih vazduhoplovnih objekata, uključujući vazduhoplovnu bazu u blizini Černjahovska, u kojoj su stacionirani lovci Su-30SM.

Su-30SM je dvomotorni, dvosedi višenamenski borbeni avion namenjen ostvarivanju prevlasti u vazduhu, presretanju neprijateljskih letelica i napadima na kopnene i pomorske ciljeve.

Ovaj tip aviona koriste Vazdušno-kosmičke snage Rusije i ruska mornarička avijacija.

Ranije, 7. septembra, dva ruska borbena aviona Su-35S sudarila su se u vazduhu iznad ruske Kurske oblasti. U toj nesreći jedan pilot je poginuo, dok je drugi preživeo.