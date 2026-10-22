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Na kameri je zabeležen uznemirujući trenutak u kojem je šesnaestogodišnji učenik navodno sekirom napao nastavnicu, dok je čitav napad uživo prenosio na internetu. Jezivi incident odigrao se u školi u Maleziji.

Na potresnim snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako napadač sečivom nasrće na podignute ruke nastavnice, koja je instinktivno pokušala da se zaštiti.

Naoružani tinejdžer potom u punom jurišu prolazi kroz druga vrata, držeći sekiru visoko iznad glave.

Upozoravamo da su snimci u nastavku teksta vrlo uznemirujući!

Nastavnica se suprotstavila napadaču

Dok su prestravljeni đaci u panici bežali kroz sporedni izlaz spašavajući živote, hrabra nastavnica nije ustuknula, već se direktno suprotstavila napadaču. Ubrzo joj je pritekao u pomoć jedan od učenika, pa su zajedničkim snagama uspeli da ga savladaju i oduzmu mu oružje. Malezijska policija tereti osumnjičenog tinejdžera da je krvavi pir uživo emitovao putem interneta.

U međuvremenu se pojavio i video-zapis zabeležen kamerom koju je napadač, po svemu sudeći, nosio pričvršćenu na glavi.

Na snimku se vidi kako se priprema u toaletu, a potom istrčava u hodnik. Kadrovi zabeleženi u pokretu prikazuju trenutak kada upada u učionicu, dok nastavnica ustaje podižući ruke u odbranu. Slika se zatim silovito zatrese, nakon čega ekran postaje crn.

Policija potvrdila autentičnost snimka, napadač uhapšen

Kako prenose lokalni mediji, policija je potvrdila autentičnost snimka koji kruži društvenim mrežama. Iako su nadležni organi pokušali da ga hitno uklone, materijal se munjevito proširio internetom. Incident je zvanično prijavljen policiji u sredu, oko osam časova ujutru.

Prema navodima lista New Straits Times, šesnaestogodišnjak je lišen slobode i smešten u psihijatrijsku ustanovu. Policija je takođe saopštila da je tinejdžer u krug međunarodne škole uneo i petarde. Povređena nastavnica je u napadu zadobila povrede šake.

Ovaj incident dodatno je podstakao zabrinutost povodom sve učestalijeg nasilja u školama širom jugoistočne Azije.