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Ukrajinski Drugi korpus "Hartija" Nacionalne garde objavio je prve snimke operacije "Veles", zajedničke podzemne vojne akcije koja se sprovodi u saradnji sa drugim jedinicama ukrajinskih odbrambenih snaga.

Snimak je objavljen 21. oktobra, ali je većina detalja o operaciji i dalje tajna. Video prikazuje ukrajinske vojnike koji deluju ispod površine zemlje. Međutim, komanda nije otkrila gde se operacija odvija, koji su njeni ciljevi, koliko bi mogla da traje niti kako se trenutno odvija.

Iz korpusa "Hartija" navode da je neprekidno osmatranje iz vazduha učinilo kretanje po otvorenom prostoru sve opasnijim, zbog čega ukrajinske snage moraju da prilagođavaju način na koji se kreću, prikrivaju položaje i izvode vojne operacije.

- Kada je bojno polje postalo transparentno, rat se preselio pod zemlju - poručili su iz korpusa.

Operacija "Veles" sprovodi se zajednički sa drugim jedinicama ukrajinskih odbrambenih snaga, ali njihovi nazivi za sada nisu objavljeni. Brigadni general Ihor Obolenski, komandant Drugog korpusa "Hartija", pohvalio je pripadnike koji učestvuju u operaciji.

- Imamo jedinstvene ljude. Mi smo nepobediva nacija - izjavio je Obolenski.

Ukrajinska komanda najavila je da će u bliskoj budućnosti objaviti više informacija o operaciji "Veles".

Objavljivanje snimaka ukazuje na prilagođavanje ukrajinskih snaga uslovima na frontu, gde dronovi i stalni nadzor iz vazduha sve više otežavaju kretanje vojnika na otvorenom prostoru.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia