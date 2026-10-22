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Italijanski sveštenik Đanikola Marija Simone (65), iz crkve Svetog Aleksandra Zevedejevog u Milanu, postao je internet senzacija nakon što je demonstrantu pokazao srednji prst. Na snimku se vidi kako mu maskirani mladić prilazi i vređa ga, a sveštenik mirno uzvraća istim gestom.

Sveštenik je za Korijere dela Sera rekao da je tokom nereda dočekivao prolaznike i turiste u crkvi koji su tamo tražili zaštitu dok se situacija nije smirila.

"Pokušao sam da razgovaram sa njima i da razumem šta im je na umu, ali njihovi odgovori su bili nejasni. Rekli su: 'Ne znamo zašto smo ovde, svi su došli, pa sam i ja došao'", rekao je.

Na pitanje da li se kaje zbog svog gesta, rekao je da ne misli da je to nešto zbog čega bi trebalo da se kaje. "Ako sam nekoga udario, onda da. Ali nikada nisam digao ruku ni na koga, čak ni u najtežim trenucima", rekao je.

Protesti vozača kamiona ugrožavaju snabdevanje hranom

U međuvremenu, italijanski vozači kamiona pridružili su se protestima zbog visokih cena goriva i troškova života. Blokade su poremetile isporuku hrane prodavnicama, a velike količine voća, povrća, mleka i mesa ostale su zarobljene u kamionima i skladištima.

Protesti su počeli na jugu Italije i proširili su se na druge delove zemlje. Najmanje dva regionalna aerodroma u Kalabriji su poremećena zbog problema sa snabdevanjem mlaznim gorivom, dok su se dugi redovi formirali na autoputu A1 u blizini Napulja.

1/11 Vidi galeriju Italija Milano protesti neredi Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Poljoprivrednici su se takođe pridružili protestima, izašavši na ulice Ravene sa traktorima.